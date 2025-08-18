澳洲撤以色列極右政治人物簽證 稱不歡迎散播分裂

快訊

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導

以色列一名極右派政治人物羅斯曼前往澳洲展開巡迴演講前夕，澳洲政府今天撤銷了他的簽證，稱不接受有人入境「散播分裂」，演講主辦方則說這是「惡毒的反猶太行為」。

法新社報導，羅斯曼（Simcha Rothman）原本預計在澳洲猶太人協會（Australian Jewish Association）舉辦的活動上發表演說。他隸屬的「國家宗教黨－宗教錫安主義」（National Religious Party–ReligiousZionism）是以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）執政聯盟成員之一。

然而，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）表示，澳洲不會接受有人來澳洲「散播分裂」。

柏克指出：「如果你是來澳洲散播仇恨跟分裂訊息，我們這裡不歡迎你。」

簽證被取消後，羅斯曼依規定3年內不得前往澳洲。

澳洲猶太人協會執行長葛瑞格里（Robert Gregory）談到，羅斯曼此行是為了「聲援面臨反猶浪潮的澳洲猶太人社群」，且與中東地區當前情勢無關。

葛瑞格里說，取消羅斯曼的簽證是「惡毒的反猶太行為」，並指控澳洲政府「熱衷」於針對猶太社群和以色列。

