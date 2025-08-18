澳洲撤以色列極右政治人物簽證 稱不歡迎散播分裂
以色列一名極右派政治人物羅斯曼前往澳洲展開巡迴演講前夕，澳洲政府今天撤銷了他的簽證，稱不接受有人入境「散播分裂」，演講主辦方則說這是「惡毒的反猶太行為」。
法新社報導，羅斯曼（Simcha Rothman）原本預計在澳洲猶太人協會（Australian Jewish Association）舉辦的活動上發表演說。他隸屬的「國家宗教黨－宗教錫安主義」（National Religious Party–ReligiousZionism）是以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）執政聯盟成員之一。
然而，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）表示，澳洲不會接受有人來澳洲「散播分裂」。
柏克指出：「如果你是來澳洲散播仇恨跟分裂訊息，我們這裡不歡迎你。」
簽證被取消後，羅斯曼依規定3年內不得前往澳洲。
澳洲猶太人協會執行長葛瑞格里（Robert Gregory）談到，羅斯曼此行是為了「聲援面臨反猶浪潮的澳洲猶太人社群」，且與中東地區當前情勢無關。
葛瑞格里說，取消羅斯曼的簽證是「惡毒的反猶太行為」，並指控澳洲政府「熱衷」於針對猶太社群和以色列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言