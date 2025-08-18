緬甸軍政府宣布12/28舉行大選 內戰未歇遭批鬧劇

緬甸軍政府今天表示，承諾已久的國會選舉將於12月28日舉行。儘管內戰激烈導致大部分地區不在軍政府控制之下，國際觀察員也批評這次選舉是一場鬧劇，軍政府照樣推動大選。

法新社報導，自2021年緬甸軍方以選舉舞弊為由推翻翁山蘇姬領導的文人政府以來，緬甸持續陷入內戰。內戰已造成數以千計的人死亡、逾半數緬甸人陷入貧困以及超過350萬人流離失所。

根據緬甸聯邦選舉委員會（Union ElectionCommission）發表的聲明，上下議院的第一階段多黨民主大選將於2025年12月28日週日舉行，後續階段的投票日期將另行公布。

緬甸軍政府宣稱選舉是結束衝突的一種方式，並向願意在投票前放下武器的反對派戰士提供現金獎勵。

然而翁山蘇姬仍被監禁，許多在政變中遭罷黜的反對黨議員抵制選舉，聯合國一名專家更將此次投票稱為旨在粉飾持續軍事統治的「舞弊」。

緬甸大部分地區已不受軍方控制，由眾多親民主游擊隊和強大的民族武裝組織管理，他們已承諾在其勢力範圍內阻止選舉舉行。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）目前以代理總統身分統治緬甸，同時兼任軍隊總司令。在緬甸獨立後的大部分歷史中，軍方掌握國家政權。

專家分析，本次選舉很可能讓敏昂萊繼續掌握對任何新政府的實際控制權。