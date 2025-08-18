印度德里3校收炸彈威脅 警方疏散校園徹底搜查

印度德里國家首都區（NCR）近期不斷有地方收到炸彈威脅，今天一大早，又有3所學校遭遇威脅，警方獲報後立刻趕到校園進行疏散，並進行徹底檢查。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，包括DPSDwarka、Modern Convent School、ShreeRam WorldSchool共3所學校收到恐嚇郵件，印度警方、拆彈小組、德里消防局獲報後，皆迅速趕到現場，對校園進行大規模搜查。

報導指出，7月初起就陸續有相關的案件發生，德瓦卡（Dwarka）的St. Stephen’s College與St. ThomasSchool都收到這樣的警告，7月17日又有7個學校發生類似事件。

印度警方在隨後的調查行動中，追蹤到其中1封恐嚇郵件的寄件人，是南德里1個12歲的男孩，他的犯案動機純粹只是為了惡作劇，警方在詢問後告誡他，便讓他回家了。

今日印度（India Today）也提到，同樣是在上個月，班加羅爾也有好幾間學校在同一天收到炸彈威脅，恐嚇郵件中寫著「你們都活該受苦」的字樣，但後續的調查結果，顯示許多案件只是惡作劇。

即便今天之前的所有炸彈威脅，事後都被證明是惡作劇，但屢屢發生這樣的事，也讓校方、家長、有關當局感到擔憂。

前德里首席部長艾提什（Atishi）上個月也曾批評中央政府及印度人民黨（BJP）領導的政府，她說：「試想孩子、家長、老師將經歷怎樣的創傷，印度人民黨掌控著德里，卻無法為我們的孩子提供任何保障。」

警方表示，每當獲報相關案件，進行預防性疏散仍是標準作業程序，目前有關當局正在調查恐嚇訊息的源頭。

謊報炸彈威脅需會有嚴重的法律責任，根據2024年發布的條文，被告可能面臨5年以下監禁及罰款。

若犯罪的是未成年者，警方會先給予警告，阻止其再犯，若情節嚴重，才會依法提起訴訟。