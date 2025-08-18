印度德里3校收炸彈威脅 警方疏散校園徹底搜查

快訊

中央社／ 新德里18日專電

印度德里國家首都區（NCR）近期不斷有地方收到炸彈威脅，今天一大早，又有3所學校遭遇威脅，警方獲報後立刻趕到校園進行疏散，並進行徹底檢查。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，包括DPSDwarka、Modern Convent School、ShreeRam WorldSchool共3所學校收到恐嚇郵件，印度警方、拆彈小組、德里消防局獲報後，皆迅速趕到現場，對校園進行大規模搜查。

報導指出，7月初起就陸續有相關的案件發生，德瓦卡（Dwarka）的St. Stephen’s College與St. ThomasSchool都收到這樣的警告，7月17日又有7個學校發生類似事件。

印度警方在隨後的調查行動中，追蹤到其中1封恐嚇郵件的寄件人，是南德里1個12歲的男孩，他的犯案動機純粹只是為了惡作劇，警方在詢問後告誡他，便讓他回家了。

今日印度（India Today）也提到，同樣是在上個月，班加羅爾也有好幾間學校在同一天收到炸彈威脅，恐嚇郵件中寫著「你們都活該受苦」的字樣，但後續的調查結果，顯示許多案件只是惡作劇。

即便今天之前的所有炸彈威脅，事後都被證明是惡作劇，但屢屢發生這樣的事，也讓校方、家長、有關當局感到擔憂。

前德里首席部長艾提什（Atishi）上個月也曾批評中央政府及印度人民黨（BJP）領導的政府，她說：「試想孩子、家長、老師將經歷怎樣的創傷，印度人民黨掌控著德里，卻無法為我們的孩子提供任何保障。」

警方表示，每當獲報相關案件，進行預防性疏散仍是標準作業程序，目前有關當局正在調查恐嚇訊息的源頭。

謊報炸彈威脅需會有嚴重的法律責任，根據2024年發布的條文，被告可能面臨5年以下監禁及罰款。

若犯罪的是未成年者，警方會先給予警告，阻止其再犯，若情節嚴重，才會依法提起訴訟。

王毅訪印度將會莫迪 談中印邊界問題

川普關稅殺傷力 印一招化解！GDP估可拉高0.6個百分點 還能壓制通膨

美國、印度貿易會談取消 顯示雙方緊張仍未好轉

驚！當著警察面前扔未爆彈 雲林拾荒伯「驚險拋彈」嚇跑所有人

國際特赦組織最新報告 控以色列蓄意讓加薩陷入飢餓

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天指控以色列實施「蓄意政策」，讓加薩陷入飢餓。聯合國...

以色列群眾封路示威 促終結戰爭換回人質 還醞釀大罷工

以色列軍方準備對加薩走廊（Gaza Strip）展開新一波攻勢之際，示威群眾17日再度走上以色列各地街頭，呼籲當局終結加...

習近平整肅軍方並非兵權鬆動 美專家：他最大的焦慮不是政變

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊18日發表專文，以「習近平仍得不到夢寐以求的軍隊？」為題指出，中國...

中國發布「人權報告」 批人權淪為美國「政治道具」

美中持續在人權議題上角力，中國國務院新聞辦17日發表「2024年美國侵犯人權報告」，抨擊美國人權在權力與資本合謀下，被異...

大阪鬧區道頓堀惡火 2消防隊員在6樓失聯不治

日本大阪熱門觀光區道頓堀的大樓火警，已造成1位民眾及5名消防隊員受傷送醫；在鄰棟的一蘭拉麵「道頓堀店本館」宣布暫時停止營...

《動物農莊》80年：喬治．歐威爾與妻子艾琳的「隱形貢獻」

編按：本文為《喬治．歐威爾之妻的隱形人生》（黑體，2025）書摘，此為英國作家歐威爾妻子艾琳．歐肖內的人物傳記，她不僅是配偶，更是才華出眾的知識分子，也是歐威爾創作背後的功臣。然而歐威爾針砭極權、戰爭與自由，艾琳的身影和功勞卻在他的文字和後世傳記中被「抹除」，膾炙人口、老少皆宜的《動物農莊》即是如此。2025年8月17日適逢《動物農莊》出版80周年，本文一窺該書寫就的背景氛圍，盼能補全文學史上一個珍貴片刻的完整性。

