紐西蘭軍人涉勾結境外勢力判間諜罪成立 創紐國首見

紐西蘭1名男性軍人遭控涉嫌配合境外勢力從事間諜活動，紐國軍事法庭今天裁定間諜罪罪名成立，創全國首例。該涉案軍人尚待法院判刑。

法新社報導，紐西蘭軍事法庭得知，這名軍人將軍事基地的地圖與照片交給假扮第3國特工的臥底官員。

該涉案軍人的真實姓名、他企圖配合哪1個國家從事間諜行動，以及逮到這名軍人的臥底官員姓名等資訊，法院均未公布。

這名男子是紐西蘭法院判處間諜罪名成立的第1人，也是繼1975年1名前公務員判處間諜罪名不成立後，第2名依間諜罪審理的人。

這名軍人承認他從事間諜活動未遂、以不實目的進入電腦系統，並且蓄意持有令人反感的影片內容。

該男子持有白人至上主義者塔倫（BrentonTarrant）2019年3月在基督城（Christchurch）槍擊清真寺朝拜者的直播影片副本。這起血案造成51人喪命。

事件發生後，隨著警方掃蕩右派極端主義團體，這名軍人也成了關注對象。

檢方指出，威靈頓當局監控這名軍人期間，發現他「與第3方接觸，表明自己是有意叛逃的現役軍人」。

軍事法庭也獲悉，這名男子提出一份有關紐西蘭北島林頓軍營（Linton Military Camp）弱點的評估報告，還提供存取密碼與一些訊息，可未經授權進入該軍營和附近的奧哈基亞（Ohakea）空軍基地。

檢方搜查涉案軍人住處時起出軍用彈藥、1個包含基督城清真寺槍擊案影片和槍手發表宣言的電腦硬碟。這名軍人尚待法院判刑。