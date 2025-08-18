德國外長訪東京 怒批大陸威脅單方面改變亞太邊界

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天怒批中國一再威脅要「單方面改變」亞太地區邊界，「益發咄咄逼人」。

法新社報導，瓦德福今天在日本表示：「中國一再或明或暗地威脅要單方面改變現狀，把邊界轉變為對自己有利。」他指的是中國在台灣海峽以及東海和南海的行為。

瓦德福在與日本外務大臣岩屋毅會談後表示：「在這個敏感的國際貿易樞紐，任何局勢升級都將對全球安全和世界經濟造成嚴重後果。」

瓦德福昨天在訪日前發表的聲明指出，中國「正在積極展現並鞏固其區域主導地位，並在此過程中質疑國際法原則」。

瓦德福指出：「中國在台海、東海及南海日益加劇的侵擾行為也影響到歐洲，我們全球共存的基本原則正處於危急關頭。」

而瓦德福今天在東京發表的聯合聲明中，也批評了中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭機器的支持。

「沒有中國的支持，對烏克蘭的侵略戰爭就不可能發生。中國是俄羅斯最大的軍民兩用物資供應國，也是俄羅斯最重要的石油和天然氣客戶。」

在美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領袖預定於今天稍晚舉行會談的時刻，瓦德福還表示，為基輔提供安全保障「至關重要」。

瓦德福說，川普15日與俄羅斯總統蒲亭在阿拉斯加舉行的峰會「明確表明，要實現公正持久的和平，莫斯科最終必須採取行動。在他們有所行動之前，必須加大對俄羅斯的壓力，包括增加對烏克蘭的援助」。

瓦德福結束日本之行後將轉往印尼訪問。