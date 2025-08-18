日媒：中日防衛熱線功能不彰 啟用後僅用過1次

日本與中國政府為了避免雙方發生偶發的軍事衝突，2023年春天啟用防衛熱線。日媒披露，這條熱線啟用2年半以來，除了雙方防長舉辦過一次禮儀性質的會談之外，從沒被使用過。

「朝日新聞」17日引述數名日本政府消息人士披露這個狀況。

中日先前建立「海空聯絡機制」以避免雙方在海域與空域發生偶發的軍事衝突，而這條熱線則是這個機制的重點之一，希望雙方幹部能藉此直接交涉，以免發生誤會。為了避免被竊聽，這條熱線使用特別線路。

不過，消息人士指出，這條熱線開設約1個月半後，時任日本與中國防長透過這條熱線對話約20分鐘後，就再也沒被使用過，像是日本海上自衛隊涼月號護衛艦2024年7月曾闖入中國領海，以及同年8月共機首度闖進日本領空之際，這條熱線也沒被使用。

日本防衛省（相當於國防部）相關人士透露，今年6月與7月，中國軍機分別在太平洋與東海上空異常接近自衛隊的飛機時，「日方當時已聯絡（中方），打算透過這條熱線召開幹部層級的會談，不過中方並未回應」。

這名消息人士也表示，這條熱線未發揮作用的原因，似乎是雙方的理解有差異：日方希望透過這條熱線迅速聯繫，不過中方安排（熱線）會談則需要較長時間。

報導指出，因應緊急事態的熱線功能不彰的情況下，日本與中國持續承受偶發衝突的風險。

關於日本與中國是否有使用這條熱線，防衛省以「涉及對方國家」為由，並未公開說明。