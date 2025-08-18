快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

國際特赦組織最新報告 控以色列蓄意讓加薩陷入飢餓

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導
圖為巴勒斯坦人16日在加薩城視察以色列前一天襲擊一所收容流離失所者的學校的現場。(路透)
圖為巴勒斯坦人16日在加薩城視察以色列前一天襲擊一所收容流離失所者的學校的現場。(路透)

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天指控以色列實施「蓄意政策」，讓加薩陷入飢餓。聯合國與援助機構則警告加薩地區正在發生饑荒。

以色列嚴格限制獲准進入加薩走廊的人道援助之際，一再否認在這場已持續22個月的戰爭中蓄意造成飢餓的說法。

法新社報導，國際特赦組織發表一項報告，在報告中引述流離失所的巴勒斯坦人，以及在加薩治療營養不良兒童的醫療人員，稱「以色列正在被占領的加薩走廊實施一場蓄意的飢餓行動」，並指控以色列「系統性地破壞巴勒斯坦人的健康、福祉與社會結構」。

國際特赦組織指出：「這是以色列過去22個月設計和實施計畫和政策的預期結果，蓄意對加薩的巴勒斯坦人施加破壞他們身體的生活條件，這正是以色列對加薩巴勒斯坦人持續進行種族滅絕行動的一部分。」

國際特赦組織這項報告是根據近周來對19名在3個臨時營區避難的加薩人，以及加薩市2家醫院2名醫護人員的訪談撰寫而成。

法新社聯繫以色列軍方及外交部，雙方都未立即就國際特赦組織的最新報告發表評論。

以色列 巴勒斯坦 國際特赦組織

延伸閱讀

以色列群眾封路示威 促終結戰爭換回人質 還醞釀大罷工

極右翼網紅抗議後 美國停發加薩居民簽證

以色列推加薩市居民南遷計畫 哈瑪斯痛批欺騙：將成為新一波種族滅絕

挺以色列？美國務院宣布停發加薩難民簽證

相關新聞

國際特赦組織最新報告 控以色列蓄意讓加薩陷入飢餓

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天指控以色列實施「蓄意政策」，讓加薩陷入飢餓。聯合國...

俄烏戰怎收尾？基輔恐剩2條路 免不了割地止戰

華爾街日報17日報導，俄羅斯對俄烏戰爭的目標不只割地，還要使烏克蘭屈服，如今這場二戰後歐洲最大規模的戰爭恐僅剩兩種結局：...

金融時報：川普轉向普亭立場 基輔遭「背後捅刀」陷恐慌

川普總統13日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時表示，他將施壓俄羅斯總統普亭結束戰爭。然而雙普會後，川普似乎轉而與普亭站在同一陣...

以色列群眾封路示威 促終結戰爭換回人質 還醞釀大罷工

以色列軍方準備對加薩走廊（Gaza Strip）展開新一波攻勢之際，示威群眾17日再度走上以色列各地街頭，呼籲當局終結加...

習近平整肅軍方並非兵權鬆動 美專家：他最大的焦慮不是政變

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊18日發表專文，以「習近平仍得不到夢寐以求的軍隊？」為題指出，中國...

中國發布「人權報告」 批人權淪為美國「政治道具」

美中持續在人權議題上角力，中國國務院新聞辦17日發表「2024年美國侵犯人權報告」，抨擊美國人權在權力與資本合謀下，被異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。