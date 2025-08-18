國際特赦組織最新報告 控以色列蓄意讓加薩陷入飢餓

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天指控以色列實施「蓄意政策」，讓加薩陷入飢餓。聯合國與援助機構則警告加薩地區正在發生饑荒。

以色列嚴格限制獲准進入加薩走廊的人道援助之際，一再否認在這場已持續22個月的戰爭中蓄意造成飢餓的說法。

法新社報導，國際特赦組織發表一項報告，在報告中引述流離失所的巴勒斯坦人，以及在加薩治療營養不良兒童的醫療人員，稱「以色列正在被占領的加薩走廊實施一場蓄意的飢餓行動」，並指控以色列「系統性地破壞巴勒斯坦人的健康、福祉與社會結構」。

國際特赦組織指出：「這是以色列過去22個月設計和實施計畫和政策的預期結果，蓄意對加薩的巴勒斯坦人施加破壞他們身體的生活條件，這正是以色列對加薩巴勒斯坦人持續進行種族滅絕行動的一部分。」

國際特赦組織這項報告是根據近周來對19名在3個臨時營區避難的加薩人，以及加薩市2家醫院2名醫護人員的訪談撰寫而成。

法新社聯繫以色列軍方及外交部，雙方都未立即就國際特赦組織的最新報告發表評論。