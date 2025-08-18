習近平整肅軍方並非兵權鬆動 美專家：他最大的焦慮不是政變

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊18日發表專文，以「習近平仍得不到夢寐以求的軍隊？」為題指出，中國國家主席習近平第3任期以來大動作肅清解放軍高層，引發外界揣測他在軍中失勢。事實上，此舉反而凸顯他強化軍權，迫使軍權「能戰、敢戰且為黨而戰」的手段。習近平的核心擔憂並非政變，而是解放軍能否果決執行戰鬥命令，包括在可能的台海戰爭中對台灣動手。

這篇文章的作者是布魯金斯學會研究員席恩（Jonathan Czin）及資深客座研究員卡爾弗（John Culver）。席恩曾是中情局高級分析服務部門成員， 2021-2023擔任美國國家安全委員會中國事務主任；卡爾弗也曾任職中情局35年，包括2015-2018擔任東亞國家情報主任。

18日刊出的這篇文章說，習近平自2022年展開第3任期至今，至少撤換21名高階將領，其中不乏高層人物；預估他任期結束前，肅清的官員數恐怕超越毛澤東。此舉引發外界揣測習近平失去對解放軍的掌控，甚至有一說認為其政治地位岌岌可危。

然而，兩作者認為，這些人事震盪並非顯示習近平的權力鬆動，反而是進一步強化軍權的象徵。他有如黑手黨老大，即使昔日盟友也棄之不顧。習近平並非失去對軍方的掌控，而是失去耐心；他焦慮的並非擔心軍方發動政變，而是擔心解放軍在面臨重大挑戰時，是否真能果決執行命令。

習近平將軍事議程視為政績核心，不僅推動大規模軍改，削弱傳統陸軍優勢，建立聯合作戰體系，還持續整肅高層，目的在於讓軍隊完全服從黨的領導。驅動他嚴厲管理軍隊的是兩大見標：第一，確保軍隊「高度政治化」，在黨遇到內部挑戰時能充當最終保證；第二，讓軍隊隨時能夠作戰，必要時甚至對抗美軍。

文中指出，解放軍已超過40年未經歷實戰檢驗，長期和平使其缺乏忠誠與勇氣的考驗。習近平深知這將導致軍中自滿，因此強調要讓軍隊經得起最艱難的任務考驗，無論是武力「懲罰台灣同胞」、抵禦可能的美軍介入，甚至對國內民眾動用暴力以維護黨的統治。

習近平上任後首次對解放軍演說時，特別引用蘇聯解體的教訓，直言「沒有人敢挺身而出抵抗」，導致國家崩潰。根據該文脈絡，這番話反映習近平的隱憂：他雖痴心於確保解放軍屆時敢於「為黨而戰」，卻至今仍不確信部隊真能毫不猶豫執行命令。解放軍過去一向避免過度涉足政治，1989年天安門事件時，內部一度對是否鎮壓分歧，使軍隊癱瘓1個月。

這篇文章說，如果習近平真的失勢，肅清案件很可能被掩蓋，而非曝光。事實上，解放軍過去對前任領導人的改革多有抵制，如今卻接受習近平的劇烈整編，並積極為2027年前的「台海應變方案」做準備。

該文形容，習近平直接掐住解放軍的命脈，徹底顛覆中國領導人常說的「殺雞儆猴」。他並非清洗軍中高層的門生來警告領導核心，而是直接斬首軍隊領導層本身。這無疑是一場賭博，但它有效平息了反對的聲音，似乎也提升了習近平的地位。