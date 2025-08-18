澳航疫情間非法解雇1800人 法院裁罰17.6億元

快訊

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導

澳洲法院今天裁定澳洲航空公司（Qantas）罰款9000萬澳元（約新台幣17.6億元），原因是澳航在新冠疫情期間非法解雇1800名地勤人員，長達5年的勞權糾紛至此終告落幕。

法新社報導，聯邦法院法官李麥可（Michael Lee）表示，他希望這項裁罰，對可能受到經濟利益誘惑而違反勞動法的公司起到「真正的嚇阻作用」。

澳航2020年8月決定解雇這些員工，並將他們的工作外包，當時正逢封城和邊境關閉時期，新冠疫苗尚未問世。

澳洲聯邦法院隨後裁定，儘管澳航聲稱存在「商業需求」，但其行為違法，並駁回該公司的上訴。

法院指出，澳航阻止員工行使集體談判或採取罷工等行動的權利。

長期被譽為「澳洲精神」、擁有104年歷史的澳航一直在努力修復聲譽。近年來，這家航空公司因非法解雇、機票價格高漲、服務品質低劣以及出售已取消航班的座位等，聲譽受到重創。

澳航前執行長喬伊斯（Alan Joyce）對待員工和乘客的方式受到嚴厲批評，因而提前下台，哈德遜（Vanessa Hudson）2023年接任澳航執行長後，承諾提高客戶滿意度。

