李在明：準備階段性履行兩韓協議 恢復信賴基礎

中央社／ 首爾18日專電

南韓總統李在明今天主持乙支國務會議時指示相關部會，就既有兩韓協議中可能實行的部分，準備好開始階段性履行，並表示兩韓關係對維護南韓國家利益及擴大外交空間而言都相當重要。

韓國政府今天起舉行演練緊急事態應對的乙支演習，李在明在配合演習進行的乙支國務會議上做上述表示，指出「真正有能力的安保是維持和平」，強調維持南北韓之間和平氛圍的重要性，「比起在戰勝敵人，不戰而勝更好，比起不戰而勝，沒有必要戰鬥的和平狀態才是最確實的安保」。

李在明表示，從小地方開始實踐，就能慢慢累積彼此之間的信任，拓寬和平之路，構築兩韓共同成長的基礎。

李在明先前在15日的光復節演說上也提到兩韓共同宣言、板門店宣言等，強調南韓政府尊重既有協議，並會立刻履行可能方案，特別是為構築信任及防止兩韓之間的偶發衝突，將階段性恢復919軍事協議。這項協議在2018年簽署，但隨著緊張局勢加劇，南韓政府決定暫停部分協議內容，平壤當局也以行動實際上撕毀協議。

主責兩韓關係的南韓統一部今天也宣布廢除前任尹錫悅政府的「815統一主義（doctrine）」，依照李在明揭示的「尊重北韓體制、不追求吸收統一、不推進所有敵對行為」的3大準則，集中恢復兩韓之間的信賴關係。

統一部說明，尹錫悅政府宣布815統一主義當時過度強硬，還有訂定過程並未考慮國會意見等程序上的問題，表示政府今後為實質上緩解朝鮮半島的緊張局勢，恢復兩韓信任，將推行更有一貫性的措施。

關係 南韓 李在明

