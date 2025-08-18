英生活水準復甦即將告終！首相施凱爾面臨執政危機

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英相施凱爾。路透
英國民界生活水準的復甦正要告終，這對英相施凱爾而言是政治隱患。他正陪同烏克蘭總統斯倫斯基遠赴華府，與美國總統川普及其他歐盟領袖共同討論俄烏戰爭如何收場，但國內經濟處理不佳可能動搖工黨的執政根基。

工黨去年7月上台時，薪資增速超過5%，遠高於通膨率2.2%，施凱爾說這是他兌現競選承諾，讓勞動人口更富裕的證明。然而，經濟學家預測，隨著物價再度上揚、勞動市場轉冷，兩者之間的差距今年幾乎會消失。

根據英國國家統計局，第2季實質薪資年增率僅1.5%。德銀預估年底將降至0.5%，西班牙國際銀行的預測是僅剩0.2%，為2023年中以來最弱。

周三將公布的7月通膨率預計將因食品價格上漲而升至3.8%，為2024䭍1月以來最高，而9月還可能達到4%。與此同時，民營部門薪資成長率自2022年初以來首見跌破5%，預計還會進一步放緩。

德意志銀行英國首席經濟學家Sanjay Raja指出，家庭可能愈來愈需要依賴儲蓄來抵擋物價衝擊。

雪上加霜的是，政府秋季預算計劃加稅。財政大臣里夫斯正試圖填補大約400億英鎊的財政缺口。

這讓承諾提高生活水準而贏得大選的工黨，支持率岌岌可危。數月以來，工黨在全國民調中一直落後於法拉奇帶領的民粹主義政黨英國改革黨。

根據EY Item Club的分析，企業縮減加薪幅度對緩解就業成本飆升的效果有限。這是因為國民保險金與最低工資上調，雇主支付的勞動成本幾乎沒有下降。許多公司不得不選擇調漲產品售價，以轉嫁增加的勞動成本。

施凱爾如果不能大幅提高英國的生產力，想在四年內顯著改善民生的難度極高。

英國 工黨 薪資

