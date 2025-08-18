王毅訪印度將會莫迪 談中印邊界問題

快訊

中央社／ 新德里18日專電

中國外交部王毅今天起將到印度訪問，期間將會參加會議，討論兩國邊界問題，除照原訂計畫與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面外，現在也確定與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。

根據印度外交部提供的資訊，王毅這次應印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）的邀請，到印度進行訪問，他將於今天下午抵達印度後，預計傍晚就會和蘇杰生見面，19日王毅將參加中印邊界問題特別代表第24次會晤，接著當天傍晚拜會莫迪。

印度人報（The Hindu）提到，王毅到印度後，將分別與多瓦爾、蘇杰生會談，商討邊界、貿易、恢復直航等問題。

由於莫迪將於29日赴日本訪問，31日轉到中國的天津，參加上海合作組織（SCO）高峰會，因此王毅此行先與莫迪會談，被印度媒體解讀具特殊意義。

美國總統川普（Donald Trump）日前將印度商品的關稅大幅提高到50%，導致印度與美國的關係緊張，也讓印度與中國、俄羅斯間的關係回溫，王毅此行因此格外受到矚目。

印度與中國在2020年6月時，於拉達克（Ladakh）東部的加萬谷（Galwan Valley）地區爆發衝突，兩國關係陷入嚴重緊張，莫迪2024年10月在俄羅斯的喀山與中國國家主席習近平會晤，雙方才決定恢復各種通話機制。

印度與中國近期有一連串重建關係的舉措，包括開放朝聖、發放觀光簽證，也正在討論恢復兩國間直航的可能。印度與中國間的直航於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後暫停，之後一直因兩國邊界爭端而未能恢復。

