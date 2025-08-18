俄彈道飛彈襲烏克蘭哈爾科夫住宅區 釀11傷

快訊

中央社／ 哈爾科夫17日綜合外電報導

烏克蘭當局今晚表示，俄羅斯朝烏克蘭第2大城哈爾科夫一處住宅區發射彈道飛彈，造成至少11人受傷。值此之際，美國總統川普正敦促基輔接受一項迅速終戰的協議。

路透社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram表示，傷者包括一名13歲女孩。

哈爾科夫位於烏克蘭東北部，靠近俄羅斯邊境，自莫斯科2022年2月全面侵烏以來，哈爾科夫一直是俄羅斯無人機和飛彈的攻擊目標。

烏克蘭國家緊急情況服務局（State EmergencyService of Ukraine）在Telegram寫道，「爆炸的衝擊波震碎了附近公寓大樓窗戶」，還說有些居民必須撤離。

路透社無法獨立核實俄羅斯使用了哪些武器。莫斯科尚未發表評論。

俄烏雙方均否認以平民為攻擊目標，然而迄今已有數以千計民眾喪生，其中絕大多數是烏克蘭人。

