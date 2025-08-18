玻利維亞總統大選 2右翼候選人進入決選

玻利維亞今天舉行總統大選，初步預測顯示，兩位右翼候選人在大選首輪勝出，結束該國近20年的左翼執政；這場大選將進入決選。

法新社報導，益普索集團（Ipsos）和卡普圖拉（Captura）民調機構根據部分結果分別進行的預測顯示，中右翼參議員巴斯（Rodrigo Paz）在首輪投票爆冷拿到最高票，得票率超過31%。

數據顯示，緊隨其後的是前右翼總統吉洛卡（Jorge"Tuto" Quiroga），得票率約為27%。

先前備受看好的商界鉅子麥迪納（Samuel DoriaMedina），最終以19.5%至20.2%的得票率排第3，主要左翼候選人、參議院議長羅德里格斯（AndronicoRodriguez）則以大幅差距名列第4。

玻利維亞脆弱的經濟是選民最關注的議題，受到一個世代最嚴重的經濟危機影響，大批選民棄執政的社會主義運動黨（Movement for Socialism）而去。