2日本遊客馬尼拉被槍殺 駐菲代表處籲台人注意安全

日本駐菲律賓大使館今天發布通告，證實兩名日本人在馬尼拉遭遇搶劫喪命；中華民國駐菲代表處提醒台灣人到菲旅遊，避免前往環境複雜地區，財勿露白。

根據日本大使館的通告，這兩名日本人是在15日晚上10時40分在馬尼拉的馬拉迪區（Malate）遇害。

通告稱，兩人下計程車後，1名菲律賓人即靠近朝他們開槍，同夥將兩人的物品搶奪後逃逸。

日本大使館說，菲律賓當局正在調查事件的動機和背景，提醒所有日本居民、遊客和商務旅客採取必要措施，保護自身安全。

馬拉迪區有許多酒吧及卡啦OK店，環境較為複雜。

目前不清楚為何兩名日本人會出現在那裡，當時有1名菲律賓導遊陪著他們；這名導遊已被菲律賓警方帶回協助調查。

根據菲律賓媒體報導，兩名受害人年約20多至30多歲，其中1人背後有龍樣刺青。

菲律賓政府今年7月1日起才剛開放以觀光為目的的持台灣護照人士，免簽證入境菲律賓停留14天，有台商擔心會影響台人來菲旅遊意願。

中華民國駐菲律賓代表周民淦呼籲到菲律賓旅遊或從事商務活動的台灣人，注意自身安全，財不露白，避免前往環境複雜、危險的地方。

菲律賓台商總會總會長林登峰說，菲律賓人普遍熱情友善，如有搶劫一般不至於殺人，15日晚間這起事件應為個案，可能種種因素已被歹徒盯上，建議台灣人來菲旅遊不要前往混亂的地區，宜結伴同行、不要落單。