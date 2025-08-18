聽新聞
影／大阪唐吉訶德旁傳火警 濃煙狂竄一層樓高！1女受傷送醫
日本放送協會（NHK）報導，大阪熱門景點道頓堀18日上午發生火災，地點似乎在地標「唐吉訶德」旁，已知造成一名20多歲女性受傷送醫。現場不斷竄出濃濃黑煙，將近40平方公尺被燒毀，場面十分嚇人。
這起火警發生在當日上午9時50分左右，道頓堀商圈附近有店員通報，一棟7層樓建築物的1樓發生火災。當局陸續出動33輛消防車與1架直升機撲火，目前已知包含鄰近建物在內，約40平方公尺被燒毀。
當局表示，有一名20多歲女性傷者送醫，所幸仍有意識。
一名40多歲目擊者描述：「聽到像是物品破裂的聲音，轉頭一看有人從現場逃出來，覺得不對勁。當時黑煙直竄一整棟樓高，還能看見火光，真的很可怕。」
不少網友在X平台上PO出畫面，可見道頓堀的大地標「唐吉訶德」旁一棟大樓驚傳火災，黑煙不斷竄上天際。
影片https://reurl.cc/qYnN9q
