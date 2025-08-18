快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大阪唐吉訶德旁傳火警 濃煙狂竄一層樓高！1女受傷送醫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
大阪熱門景點道頓堀18日上午發生火災，地點似乎在地標「唐吉訶德」旁，已知造成一名20多歲女性受傷送醫。圖/截自@hironosuke0129在X的影音
大阪熱門景點道頓堀18日上午發生火災，地點似乎在地標「唐吉訶德」旁，已知造成一名20多歲女性受傷送醫。圖/截自@hironosuke0129在X的影音

日本放送協會（NHK）報導，大阪熱門景點道頓堀18日上午發生火災，地點似乎在地標「唐吉訶德」旁，已知造成一名20多歲女性受傷送醫。現場不斷竄出濃濃黑煙，將近40平方公尺被燒毀，場面十分嚇人。

這起火警發生在當日上午9時50分左右，道頓堀商圈附近有店員通報，一棟7層樓建築物的1樓發生火災。當局陸續出動33輛消防車與1架直升機撲火，目前已知包含鄰近建物在內，約40平方公尺被燒毀。

當局表示，有一名20多歲女性傷者送醫，所幸仍有意識。

一名40多歲目擊者描述：「聽到像是物品破裂的聲音，轉頭一看有人從現場逃出來，覺得不對勁。當時黑煙直竄一整棟樓高，還能看見火光，真的很可怕。」

不少網友在X平台上PO出畫面，可見道頓堀的大地標「唐吉訶德」旁一棟大樓驚傳火災，黑煙不斷竄上天際。

影片https://reurl.cc/qYnN9q

火災 唐吉訶德

延伸閱讀

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

雙子星大樓工地8月二次火警 建管處：勒令停工

5天內2度起火！北市雙子星大樓工地又火警 市府開罰並勒令停工

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是相同原因惹禍

相關新聞

到府組裝木馬程式？俄國駭客新手法用AI客製化攻擊

近日烏克蘭國防部遭攻擊，主因是俄羅斯國家級駭客組織利用中國AI製作的惡意軟體。

影／大阪唐吉訶德旁傳火警 濃煙狂竄一層樓高！1女受傷送醫

日本放送協會（NHK）報導，大阪熱門景點道頓堀18日上午發生火災，地點似乎在地標「唐吉訶德」旁，已知造成一名20多歲女性...

影／烏克蘭幽靈狙擊手畫面曝！單發子彈雙殺俄兵 4000公尺創世界紀錄

烏克蘭一名菁英部隊「幽靈」狙擊手，14日在頓內次克州（Donetsk）僅憑一發子彈擊殺2名在4000公尺外的2名俄羅斯士...

王毅赴印 美印關稅談判推遲

中國大陸外長王毅今日起應邀訪問印度，將與印度國家安全顧問多瓦爾、外長蘇傑生會見，預料將磋商印度總理莫迪本月底訪陸事宜。在...

美中關係回暖？專家：短暫平靜

時代雜誌十六日刊出華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）專文，以「為何現...

德國外長出訪日本之際 批評大陸在台海侵擾行為

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）即將出訪日本和印尼，他今天發表聲明，批評中國在台灣海峽、東海及南海日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。