以色列軍方：推進下一階段加薩攻勢
以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）今天表示，軍方正在推進下一階段攻打加薩計畫，攻擊重點是加薩市（Gaza City）。
法新社報導，根據以色列軍方聲明，薩米在加薩實地視察期間表示，「今天，我們批准了下一階段的戰爭計畫」。
他表示：「我們將維持『猶太勇士戰車行動』（Operation Gideon's Chariots）的氣勢，重點放在加薩市。我們將持續攻擊，直到徹底擊敗哈瑪斯。」
以色列軍方在加薩的大規模「猶太勇士戰車」行動於5月中旬展開。
薩米補充說：「我們將繼續攻擊，直到徹底擊敗哈瑪斯，人質安全始終是我們首要考慮的問題。」
哈瑪斯回應時表示，這些計畫將導致「新一波滅絕和大規模流離失所」。
哈瑪斯也譴責這些提議是「重大戰爭罪行」，稱其反映了以色列「對國際法和人道主義法的漠視」。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本月稍早宣布加薩新一輪軍事行動計畫，該計畫已獲其安全內閣批准。
以色列表示，正準備控制加薩市及其周邊的難民營，明確目標就是擊敗哈瑪斯，並營救在2023年10月7日攻擊事件中被綁架的人質。這起攻擊事件引發了長達22個月的戰爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言