以色列軍方：推進下一階段加薩攻勢

以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）今天表示，軍方正在推進下一階段攻打加薩計畫，攻擊重點是加薩市（Gaza City）。

法新社報導，根據以色列軍方聲明，薩米在加薩實地視察期間表示，「今天，我們批准了下一階段的戰爭計畫」。

他表示：「我們將維持『猶太勇士戰車行動』（Operation Gideon's Chariots）的氣勢，重點放在加薩市。我們將持續攻擊，直到徹底擊敗哈瑪斯。」

以色列軍方在加薩的大規模「猶太勇士戰車」行動於5月中旬展開。

薩米補充說：「我們將繼續攻擊，直到徹底擊敗哈瑪斯，人質安全始終是我們首要考慮的問題。」

哈瑪斯回應時表示，這些計畫將導致「新一波滅絕和大規模流離失所」。

哈瑪斯也譴責這些提議是「重大戰爭罪行」，稱其反映了以色列「對國際法和人道主義法的漠視」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本月稍早宣布加薩新一輪軍事行動計畫，該計畫已獲其安全內閣批准。

以色列表示，正準備控制加薩市及其周邊的難民營，明確目標就是擊敗哈瑪斯，並營救在2023年10月7日攻擊事件中被綁架的人質。這起攻擊事件引發了長達22個月的戰爭。