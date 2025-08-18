影／烏克蘭幽靈狙擊手畫面曝！單發子彈雙殺俄兵 4000公尺創世界紀錄

烏克蘭一名菁英部隊「幽靈」狙擊手，14日在頓內次克州（Donetsk）僅憑一發子彈擊殺2名在4000公尺外的2名俄羅斯士兵。若消息屬實，將打破全球最遠狙擊紀錄。

每日電訊報17日引述烏克蘭當地媒體報導，這名狙擊手隸屬烏克蘭菁英部隊「幽靈」小組（Pryvyd）。畫面顯示，在米爾諾格勒市（Myrnohrad）與波克羅夫斯克市（Pokrovsk）兩城之間、一棟被俄軍占據的建築內，有2名士兵同時倒地。

本次使用的是口徑14.5毫米的短吻鱷狙擊步槍（Snipex Alligator）長約2公尺，原為反器材步槍，主要用途是摧毀軍事裝備，官方射程僅2000公尺，為此次狙殺距離的一半。

若紀錄屬實，將超越烏克蘭狙擊手科瓦爾斯基（Vyacheslav Kovalsky）於2023年11月創下的3800公尺狙殺紀錄。

自2022年俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭戰場成為軍事創新的試驗場。狙擊小組結合無人機與AI操作，在彈藥短缺下將科技潛能推至極限。《國防快報》（Defence Express）評論指出：「實戰經驗顯示，烏克蘭武器的實際性能已遠超過原設計者的預期。」

烏克蘭記者布圖索夫（Yurii Butusov）在社群上傳影片，稱這是「令人難以置信的精準度，締造世界新紀錄」。

布圖索夫指出，這次狙擊是在8月14日於無人機與人工智慧（AI）系統支援下完成，凸顯烏軍在科技輔助下提升狙擊效能。

分析認為，這一擊發生在俄軍強化對波克羅夫斯克攻勢之際，當地戰況被形容為戰爭以來最激烈之一。

在此之前，世界紀錄分別由2017年加拿大狙擊手在伊拉克以3540公尺射殺IS武裝分子，以及2009年英國狙擊手哈里森（Craig Harrison）於阿富汗，在2478公尺之外狙殺神學士士兵。

