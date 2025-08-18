厄瓜多幫派暴力升級 撞球館7人遭槍殺

快訊

中央社／ 波哥大17日綜合外電報導

厄瓜多幫派暴力再傳駭人聽聞的屠殺案。警方今天說，多名槍手闖入聖多明哥市（Santo Domingo）一間撞球館，射殺至少7人。

法新社報導，厄瓜多國家警察透過WhatsApp群組向記者表示 ，聖多明哥市夜生活區一間撞球館發生槍擊案，「7人中彈身亡」。聖多明哥市距離首都基多（Quito）約150公里。

警方表示，正調查這起事件，並追捕涉案嫌犯。

網路流傳據稱是這場大屠殺的監視器畫面顯示，幾名戴著黑色面罩的槍手朝站在撞球館入口的兩名男子開火，行人驚慌逃竄。

槍手接著進入撞球館繼續開槍，並在警車趕到前逃離現場。

法新社尚未獨立查證該段影片。

根據當地媒體報導，初步調查顯示，這起槍擊案可能與該地區的組織犯罪有關。

位於西南部的觀光城市普拉亞斯（Playas）一間撞球館上個月也發生類似屠殺事件，造成至少9人死亡。此外，今年4月，一群持槍歹徒在距離聖多明哥約30公里的一處鬥雞場殺害12人。

厄瓜多曾經被視為拉丁美洲的和平堡壘，但多年來跨國販毒集團擴張，利用厄瓜多港口將毒品運往美國和歐洲，使國家陷入危機。

厄瓜多販毒組織不斷增加，該國謀殺率從2018年的每10萬居民6起，飆升至2024年的每10萬人38起。

槍擊 屠殺 厄瓜多

