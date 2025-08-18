巴西大安教會慶55週年 感恩禮拜見證移民歷程

巴西大安基督長老教會今天在聖保羅文教中心舉行創立55週年慶祝活動，透過感恩禮拜、歷史照片展與紀錄片放映，回顧台灣移民在巴西的信仰歷程與文化傳承，展現教會深耕社區、關懷世界的精神 。

今年是台灣移民巴西70週年，大安教會創立於1970年代初期，由牧師吳天寶帶領建立，是台灣移民在巴西的重要信仰與社群據點。吳天寶以堅定信念與使命感，陪伴移民克服語言與文化障礙，在異鄉找到心靈歸屬。

駐聖保羅台灣經濟文化辦事處處長朱怡靜致詞表示，大安教會不僅是信仰的燈塔，更是連結宗教與文化的橋梁。聖保羅文教中心主任尤正才則指出，移民的腳步不只是追求生活，更是創造溫暖社群的實踐者。

活動中，朱怡靜贈禮給現任牧師陳進宏，表達感謝與祝福。長笛演奏家林姿瑩特地從台灣遠道而來獻奏，詩班獻唱多首美妙詩歌，最後以「彌賽亞」中的「哈雷路亞」壓軸，感動全場。

牧師劉曉亭在證道中強調：「信仰不是抽象思想，而是歷史的活見證。」他期盼這段在巴西的信仰旅程能代代相傳，成為台灣移民精神的延續。

活動尾聲，教會向歷任牧師獻花致敬，並與來賓一同切蛋糕慶祝。「巴西大安基督長老教會創立55週年紀錄片」隨後播映，特別呈現吳天寶的事工與早期聚會的珍貴影像，見證他如何在艱困環境中，以信心與愛心建立屬於台灣人的信仰家園。

值得一提的是，大安教會長期投入國際宣教與社會關懷，積極支持多項宣教計畫。其中「Ximo宣教計畫」致力於協助莫三比克貧困地區社區購地建校，為當地孩童提供教育機會，展現台灣教會在全球宣教與人道關懷上的實際行動與深厚愛心。