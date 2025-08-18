特拉維夫大型集會 訴求結束戰爭人質歸來

數以萬計示威群眾今晚聚集以色列特拉維夫，呼籲結束加薩戰爭、讓人質獲釋。這是自從這場戰爭於2023年10月爆發以來，以色列規模最大示威活動之一。

法新社報導，為施壓政府停止戰爭，以色列今天展開全國性大罷工，晚間的集會將這場舉國抗議活動帶入高潮。

在特拉維夫（Tel Aviv）所謂的「人質廣場」（Hostage Square）會合的大批人群高喊「把他們全部都帶回家、停止戰爭」等口號。當地已經成為這場戰爭進行期間抗議集會的中心。

發起今天抗爭的「人質和失蹤家庭論壇」（Hostageand Missing Families Forum）估計約有50萬人參與今晚的示威。警方沒有證實這個數字。

抗議運動骨幹、人質贊高克（Matan Zangauker）的母親艾那瓦（Einav Zangauker）說：「我們要求全面性而且可以實現的協議，以及結束戰爭。我們要求理所當然屬於我們的那些孩子們。」

「一場正義之戰已經被以色列政府搞成毫無意義的戰爭。」

媒體今天播出贊高克的影像訊息，內容顯示瘦到只剩皮包骨的他虛弱地說想念家人。家人指出，以軍在加薩走廊（Gaza Strip）找到巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）拍攝的這段影片。

「人質和失蹤家庭論壇」今天矢言，抗議人士會讓「這個國家停擺」，目標帶回人質、終結戰爭。

示威人士在全國各地封鎖交通要道、焚燒輪胎，與警方爆發衝突。執法機構指出，有超過30名抗議人士被捕。