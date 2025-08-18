特拉維夫大型集會 訴求結束戰爭人質歸來
數以萬計示威群眾今晚聚集以色列特拉維夫，呼籲結束加薩戰爭、讓人質獲釋。這是自從這場戰爭於2023年10月爆發以來，以色列規模最大示威活動之一。
法新社報導，為施壓政府停止戰爭，以色列今天展開全國性大罷工，晚間的集會將這場舉國抗議活動帶入高潮。
在特拉維夫（Tel Aviv）所謂的「人質廣場」（Hostage Square）會合的大批人群高喊「把他們全部都帶回家、停止戰爭」等口號。當地已經成為這場戰爭進行期間抗議集會的中心。
發起今天抗爭的「人質和失蹤家庭論壇」（Hostageand Missing Families Forum）估計約有50萬人參與今晚的示威。警方沒有證實這個數字。
抗議運動骨幹、人質贊高克（Matan Zangauker）的母親艾那瓦（Einav Zangauker）說：「我們要求全面性而且可以實現的協議，以及結束戰爭。我們要求理所當然屬於我們的那些孩子們。」
「一場正義之戰已經被以色列政府搞成毫無意義的戰爭。」
媒體今天播出贊高克的影像訊息，內容顯示瘦到只剩皮包骨的他虛弱地說想念家人。家人指出，以軍在加薩走廊（Gaza Strip）找到巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）拍攝的這段影片。
「人質和失蹤家庭論壇」今天矢言，抗議人士會讓「這個國家停擺」，目標帶回人質、終結戰爭。
示威人士在全國各地封鎖交通要道、焚燒輪胎，與警方爆發衝突。執法機構指出，有超過30名抗議人士被捕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言