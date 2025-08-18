快訊

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

美特使：普亭同意美國對烏克蘭提供「類北約」防禦保障

憂川普過度親俄…川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

特拉維夫大型集會 訴求結束戰爭人質歸來

中央社／ 特拉維夫17日綜合外電報導

數以萬計示威群眾今晚聚集以色列特拉維夫，呼籲結束加薩戰爭、讓人質獲釋。這是自從這場戰爭於2023年10月爆發以來，以色列規模最大示威活動之一。

法新社報導，為施壓政府停止戰爭，以色列今天展開全國性大罷工，晚間的集會將這場舉國抗議活動帶入高潮。

在特拉維夫（Tel Aviv）所謂的「人質廣場」（Hostage Square）會合的大批人群高喊「把他們全部都帶回家、停止戰爭」等口號。當地已經成為這場戰爭進行期間抗議集會的中心。

發起今天抗爭的「人質和失蹤家庭論壇」（Hostageand Missing Families Forum）估計約有50萬人參與今晚的示威。警方沒有證實這個數字。

抗議運動骨幹、人質贊高克（Matan Zangauker）的母親艾那瓦（Einav Zangauker）說：「我們要求全面性而且可以實現的協議，以及結束戰爭。我們要求理所當然屬於我們的那些孩子們。」

「一場正義之戰已經被以色列政府搞成毫無意義的戰爭。」

媒體今天播出贊高克的影像訊息，內容顯示瘦到只剩皮包骨的他虛弱地說想念家人。家人指出，以軍在加薩走廊（Gaza Strip）找到巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）拍攝的這段影片。

「人質和失蹤家庭論壇」今天矢言，抗議人士會讓「這個國家停擺」，目標帶回人質、終結戰爭。

示威人士在全國各地封鎖交通要道、焚燒輪胎，與警方爆發衝突。執法機構指出，有超過30名抗議人士被捕。

戰爭 人質 以色列

延伸閱讀

以色列推加薩市居民南遷計畫 哈瑪斯痛批欺騙：將成為新一波種族滅絕

18人命喪以色列砲火 加薩民防機構：其中7人在援糧站遇害

挺以色列？美國務院宣布停發加薩難民簽證

以色列批准加薩新攻勢計畫 哈瑪斯控以軍侵略性突襲

相關新聞

德國外長出訪日本之際 批評大陸在台海侵擾行為

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）即將出訪日本和印尼，他今天發表聲明，批評中國在台灣海峽、東海及南海日...

王毅赴印 美印關稅談判推遲

中國大陸外長王毅今日起應邀訪問印度，將與印度國家安全顧問多瓦爾、外長蘇傑生會見，預料將磋商印度總理莫迪本月底訪陸事宜。在...

美中關係回暖？專家：短暫平靜

時代雜誌十六日刊出華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）專文，以「為何現...

以色列推加薩市居民南遷計畫 哈瑪斯痛批欺騙：將成為新一波種族滅絕

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，以色列將加薩市（Gaza City）居民向南遷移的計畫，將對當地人構成「新一...

18人命喪以色列砲火 加薩民防機構：其中7人在援糧站遇害

加薩走廊（Gaza Strip）民防當局表示，今天至少有18名巴勒斯坦人命喪以色列砲火，其中7人是在等待領取糧食援助時遭...

40年來最嚴重通膨之下…玻利維亞大選登場 左翼執政黨恐丟政權

玻利維亞今天舉行總統及國會大選，該國正面臨40年來最嚴重通膨，經濟成為焦點，長年掌權的左翼執政黨恐丟政權，但右翼兩大總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。