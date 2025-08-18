陸國務院報告：美式人權成政治籌碼

中美持續在人權議題上角力，大陸國務院新聞辦昨日發表「二○二四年美國侵犯人權報告」，抨擊美國人權在權力與資本合謀下，被異化為政治秀場上的道具和權力賭場中的籌碼，背離了人權的核心價值。

大陸國新辦每年固定發布美國侵犯人權報告，在二○一九年以前稱為「美國侵犯人權紀事」，內容主要回應美國政府發布的國別人權報告。

報告稱，二○二四年原本是美國公民行使政治權利的關鍵一年，但在現實中，金錢操控政治，政治綁架司法，選舉規則壓制選民，政治暴力事件頻發。報告提到美國高通膨加劇貧富鴻溝，藥物濫用危害民眾健康；槍支暴力威脅生命安全，警察濫用暴力草菅人命，監獄囚犯遭受虐待；種族歧視言論肆意橫行；美國邊境地區人道主義危機持續惡化；移民政策與政治選舉深度捆綁等問題。又稱，美國長期奉行霸權主義，踐踏國際法和國際關係準則，侵犯他國人權，嚴重威脅全球和平、安全與發展。

此前，美國國務院本月十二日發布二○二四國別人權報告，其中針對以色列、俄羅斯等國的批評篇幅有所減少，對中國大陸的頁數更是不到過去的一半。報告並刪減有關外國政府貪腐、ＬＧＢＴＱ人權狀況等內容。

美國二○二四版人權報告提及大陸的部分主要在於，針對新疆維吾爾人及其他少數民族和宗教群體的種族滅絕與反人類罪行，並稱北京當局未採取充分措施或行動，來識別或懲處涉及人權侵害的官員。同時對言論自由和媒體自由的嚴重限制，包括無正當理由逮捕和起訴記者、律師、作家、部落客、異議人士，並限制網路自由；也提及大陸限制宗教自由；禁止獨立工會並系統性限制工人結社自由、童工問題等。