美中關係回暖？專家：短暫平靜

時代雜誌十六日刊出華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）專文，以「為何現在美國與中國一團和氣？」為題指出，美國對中國大陸態度大轉變有三個原因：美中互有制衡武器、需要提振各自國內信心，以及希望秋季促成雙邊峰會。但甘思德認為，美中關係回暖預估不會太久，一旦北京「好運用完」、惹怒川普，美國對北京將重新轉趨強硬。

美中長期對立爭奪全球領導權，川普總統第二任初期對北京祭出高達百分之一四五關稅，關係一度緊張。然而近四個月來情勢逆轉，雙方五月在日內瓦達成關稅戰休兵九十天協議並持續延長，白宮還讚揚北京「合作與靈活」。同時，川普政府未關閉TikTok、拒絕台灣總統賴清德過境，還允許輝達與超微先進晶片出口大陸，釋出連串善意。

甘思德指出，美國對金磚國家與部分傳統盟友採取強硬手段之際，對中國態度卻大轉彎，有三個原因。首先， 如今北京也握有制衡華府的武器。北京以報復關稅反擊川普，更利用在稀土礦物與磁鐵方面的全球主導地位作為籌碼。川普隨後放軟態度，降低關稅並重啟對話，北京因而相信已掌握「川普總是退縮」（ＴＡＣＯ）公式。

其次，美中都希望提振國內經濟信心。大陸國家主席習近平亟需鞏固財政、整合產業並避免出口遭遇更多外部障礙。美國雖經濟表現穩健，但民眾對出口市場流失、通膨、赤字與潛在衰退憂慮日增，川普同樣需要一劑定心丸。

第三，美中皆期盼促成秋季川習會。川普四月起便表達希望與習直接對話，推動能在美國國內包裝為「促進商機、打擊芬太尼」的協議。部分中國專家近幾周透露，習近平方面希望避免在外交場合受辱，因此在川普一再讓步下，中方可能想趁勢鞏固既有成果，甚至進一步要求在關稅、出口管制與台灣問題上獲得更多讓步。

然而，甘思德警告，美中之間短暫和氣只是因短期利益契合。雙方在經貿結構、台灣與其他主權爭議，以及對國際秩序競爭願景上，分歧極深，談判帶來的緩和無法持續太久。

甘思德指出，北京最終可能「好運用盡」，若在談判中讓步不足，或過度逼迫以期再逼川普退讓，恐觸發川普激烈抨擊與政策反彈。川普的不可預測性，意味美國對中策略隨時可能急轉直下。北京知道與川普的任何協議都不是永久的，只能把握當下「短暫的平靜」，同時準備迎接下一輪升級。