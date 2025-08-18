王毅赴印 美印關稅談判推遲

中國大陸外長王毅今日起應邀訪問印度，將與印度國家安全顧問多瓦爾、外長蘇傑生會見，預料將磋商印度總理莫迪本月底訪陸事宜。在美印貿易緊張升級之際，中印正開展多層次互動，與此同時，美國貿易談判代表團已取消本月稍晚的訪印行程，為雙方達成貿易協議蒙上陰影。

王 毅十八至廿日將以大陸外長、中印邊界問題中方特別代表身分應邀訪問印度，期間將與多瓦爾舉行中印邊界問題特別代表第廿四次會晤，並與印度外長蘇傑生舉行雙邊會談。這是王毅三年多以來首次訪問印度，也是二○二○年中印邊境衝突後第二次舉行邊界問題特別代表會晤。

王毅此訪正值莫迪預計訪問大陸，參加八月卅一日至九月一日舉行的上合組織天津峰會之際。如果成行，這將是印度總理七年來首次訪陸。

近期中印雙方高層互動明顯增多，陸媒稱，雖然中印緊張關係稍早前已開始解凍，但美國總統川普對印度揮舞關稅大棒，加劇了這一轉變。本月早些時候，川普以印度持續進口俄羅斯石油，對印度商品加徵百分之廿五關稅，將於本月廿七日生效，這急速加劇美印兩國之間的緊張關係。目前美對印度整體關稅稅率高達百分之五十，是美國對貿易伙伴徵收的最高關稅之一。

印度新德里電視台十六日援引消息稱，美國貿易談判代表團已取消原定八月廿五日至廿九日的訪印行程，雙方重啟談判的具體時間尚未確定。這次訪問取消，意味前述懲罰性關稅很可能如期生效，也顯示兩國貿易協商再陷停滯。

面對美國關稅重壓，莫迪十五日在新德里發表的獨立日演講中雖未點名川普，但譴責了「經濟自私主義」，他強調印度將保護農民、漁民及其他勞動者的利益，抵制任何有害政策，絕不會在利益問題上妥協。

美印此前經過五輪談判，在開放印度農業和乳製品市場及停止購買俄油等問題上仍存在分歧，但印媒早前報導，莫迪九月可能出席在紐約召開的聯合國大會，並與川普會晤，磋商關稅問題。