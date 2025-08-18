聽新聞
美逾300場示威 反德州重劃選區

聯合報／ 國際中心／綜合報導
民眾十六日在德州奧斯丁州議會大廈前示威，反對州政府聽從美國總統川普指示重劃選區圖利共和黨。（法新社）
民主派倡議人士及勞工團體十六日在美國各地舉行數百場集會活動，抗議川普政府大力推動德州重劃國會選區，以確保二○二六年期中選舉對共和黨有利。

在川普疾呼下，德州州議會共和黨人提案重新畫分國會選區，以協助共和黨在明年期中選舉增加五個聯邦眾議院席次。州長艾伯特正遵照川普指示辦理重劃選區，以使共和黨在期中選舉得利。

這種以不公平選區劃分操縱選舉，使投票結果有利於某方手法，稱為「傑利蠑螈（gerrymander）」。常見手段是，多數黨在選區重畫時，把支持反對黨的選民畫入少數幾個選區，或把反對黨選民打散分布到不同選區，都可降低對手當選席次。

路透報導，民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克等人十六日在德州發表談話，呼籲民眾站出來反對重劃選區。德州數十位民主黨籍州議員已離開當地，讓州議會無法達到法定最低人數表決選區重劃案。

歐洛克告訴現場群眾，共和黨這麼做「是因為他們害怕，他們害怕今天在這裡看到的這股力量」。民主派組織Texas For All執行董事蒂格納說，全美四十四州及華盛頓特區同步舉辦三百多場活動，吸引數萬人共襄盛舉。

暫離德州的五十多名民主黨州議員中，許多人目前暫居伊利諾州。這些缺席的州議員面臨一天最低五百美元罰款，且德州共和黨人進一步通過發布逮捕令動議，要緝捕缺席表決的民主黨人。不過，逮捕令僅適用於德州境內，這些民主黨人可能在返回德州時才會被逮捕。

這批民主黨州議員希望阻止選區重劃案在德州特別會期進入表決。這個特別會期是與川普關係密切的德州州長艾伯特召開，已於十五日結束。艾伯特隨即宣布召開第二個特別會期。

為反制德州重劃選區，加州州長紐森也於十四日宣布有意重劃選區，以抵消德州此舉可能帶來的影響。

民主黨人士指出，重劃選區是配合美國人口普查十年進行一次，如今才過一半時間就意圖重劃選區，擺明是為共和黨提供支持以保住眾議院控制權。

紐森表示，加州預計十一月四日舉行一次特別投票，要求選民為接下來的兩次選舉設立臨時國會選區；之後劃定新選區的權力將交給一個獨立委員會。紐森表示，他這樣做是為了回應川普，他說川普曾致電德州州長，要求「給我找五個席次」。

德州 美國 川普 民主黨

