德國外長出訪日本之際 批評大陸在台海侵擾行為
德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）即將出訪日本和印尼，他今天發表聲明，批評中國在台灣海峽、東海及南海日益加劇的侵擾行為。
路透社報導，瓦德福準備搭機出訪日本及印尼時接受記者訪問，他讚揚日本在烏克蘭問題上與歐洲團結一致，並且強調亞洲人口大國日本及印尼的重要性和經濟潛力。
德國外交部也另外發布瓦德福的聲明，他在文中表達對中國的關切。瓦德福指出：「中國在台海、東海及南海日益加劇的侵擾行為也影響到歐洲，我們全球共存的基本原則正處於危急關頭。」
瓦德福還表示：「我們正透過對國際秩序的承諾共同應對此事。此一秩序建立在法律效力與對各界具有約束力的規則之上。」
