以色列推加薩市居民南遷計畫 哈瑪斯痛批欺騙：將成為新一波種族滅絕

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，以色列將加薩市（Gaza City）居民向南遷移的計畫，將對當地人構成「新一波種族滅絕」，並導致他們流離失所。

路透社報導，哈瑪斯批評，以色列聲稱將在加薩走廊（Gaza Strip）南部設置帳篷和其他避難設施，此舉就是「公然欺騙」。

以色列軍方16日宣布，正準備提供加薩居民帳篷與其他設備，並將他們從戰區遷往加薩南部地區，「以確保他們的安全」。

哈瑪斯發布聲明稱，打著人道主義幌子設置帳篷就是公然欺騙，意在「掩蓋占領軍即將犯下的暴行」。

以軍8月初表示，計劃發動新一波攻勢，以奪取加薩走廊最大城市加薩市的控制權。