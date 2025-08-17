18人命喪以色列砲火 加薩民防機構：其中7人在援糧站遇害

快訊

中央社／ 加薩市17日綜合外電報導

加薩走廊（Gaza Strip）民防當局表示，今天至少有18名巴勒斯坦人命喪以色列砲火，其中7人是在等待領取糧食援助時遭擊斃。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，以色列無人機空襲加薩北部的加薩市（GazaCity）1座醫院院區，造成7人死亡。

現場目擊者指出，這些罹難者是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）麾下單位成員。根據哈瑪斯的消息人士，該單位負責分發援助物資和「打擊竊賊」。

以軍正準備針對加薩市展開更大規模的攻勢，近日已派遣地面部隊前往加薩市澤圖恩區（Zeitun）。

目擊者今天回報，以軍夜間對加薩走廊發動空襲，一直持續至今晨。

巴薩爾表示，今天有6人在加薩南部糧援站附近遭以軍槍擊喪命，另1人是在中部1處糧援站周圍遇害。附近1家醫院證實，這名罹難者的遺體已被送往該院。

民防 空襲 哈瑪斯 加薩走廊 巴勒斯坦

