40年來最嚴重通膨之下…玻利維亞大選登場 左翼執政黨恐丟政權
玻利維亞今天舉行總統及國會大選，該國正面臨40年來最嚴重通膨，經濟成為焦點，長年掌權的左翼執政黨恐丟政權，但右翼兩大總統候選人民調皆未過3成，總統大選恐進入第2輪。
路透社報導，玻利維亞總統大選民調顯示，在野陣營右翼候選人商界鉅子麥迪納（Samuel Doria Medina）以及前總統吉洛卡（Jorge Quiroga）領先，但兩人支持率都未超過30%，但大約有1/4選民尚未決定屬意人選。
民調也顯示，玻利維亞左翼的社會主義運動黨（Movement for Socialism）執政近20年來，可能在這次總統大選落敗。
曾領導社會主義運動黨的前總統莫拉萊斯（Evo Morales），於2006年至2019年間執政，玻利維亞憲法法庭已裁定，禁止莫拉萊斯再參選總統。
玻利維亞於當地時間上午8時開始投票，下午4時結束投票，預計晚間9時（台灣時間18日上午9時）之後會有初步結果，完整官方計票結果將於7天內公告。
如果玻利維亞總統大選首輪投票沒有候選人取得過半數選票，或是未能取得超過40%選票並領先第2名10個百分點，就會在10月19日舉行第2輪決選。
玻利維亞脆弱的經濟是選民最關注議題。今年該國物價漲幅超越其他拉丁美洲國家，燃料和美元外匯存底也面臨短缺。
玻利維亞今年1月通膨年增率為12%，到了6月倍增至23%，部分當地民眾轉向投資加密貨幣，作為避險工具。
