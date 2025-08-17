以色列群眾封路示威走上街頭 籲當局終結戰爭釋放人質

以色列軍方準備對加薩走廊（Gaza Strip）展開新一波攻勢之際，示威群眾今天再度走上以色列各地街頭，呼籲當局終結加薩走廊的戰爭，並達成釋放人質協議。

法新社報導，以色列安全內閣8日批准總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所提全面控制加薩市（Gaza City）的計畫。這場持續22個月的戰爭已使這片巴勒斯坦領土的人道主義狀況慘不忍睹。

目前仍有49名以國人質被扣押在加薩。據以色列軍方說法，其中至少27人已身亡。

被稱為「人質廣場」（Hostages Square）的特拉維夫廣場上豎立起1幅巨大的以色列國旗，上面有剩餘人質的肖像。在加薩戰爭期間，此地一直是抗議民眾聚集熱點。

以國當地媒體的影像畫面顯示，抗議群眾封鎖特拉維夫市的數條街道，包含連接特拉維夫與耶路撒冷的高速公路。他們還在街上焚燒輪胎，造成交通堵塞。

示威活動主辦單位和代表以國人質家屬的主要團體還呼籲今天發動全國大罷工。

然而，反對與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）談條件的部分政府官員大力抨擊這些抗議活動。極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）痛批，「這是一場有違常理、有害的活動，而且正中哈瑪斯下懷」。