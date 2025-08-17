制裁名單再擴大！澤倫斯基點名6家陸企涉供俄無人機零件

快訊

中央社／ 哈爾科夫17日專電
俄烏戰爭持續之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，擴大對協助俄羅斯製造無人機的企業實施制裁，制裁名單中點名6家中國公司，指其提供包括導航系統、引擎、晶片與攝影設備等關鍵零組件。

無人機在俄烏戰場扮演重要角色，由於有疑似中國企業為俄方提供製造自殺式無人機的重要元件，因此列入新一波制裁名單。遭點名的包括浙江聯星機械股份有限公司（Zhejiang Lianxing Machinery Co.）、哈爾濱爾辦科技發展有限公司（Harbin Bin-Au Technology Development）、「音譯：東莞標準貿易公司」（Dongguan Standard Trading Co）、「音譯：廣州奔泉進出口公司」（Guangzhou Benquan Import &Export）、「音譯：深圳天弓導航科技公司」（Shenzhen Sky Bow Navigation Technology）以及「音譯：拓思康精密工業公司」（Topscom Precision Industry）。

烏克蘭國家制裁委員弗拉修克（Vlad Vlasiuk）指出，這些公司向俄方輸出無人機零件，包括引擎、路由器、攝影鏡頭、微晶片、電晶體、電阻器及諧振器等，助長俄軍無人機能力發展。

除中國企業外，制裁名單另包含兩家俄羅斯無人機製造商「Progmatik」與「Rozumni Ptakhy」。其中，「Progmatik」生產的「Microb 10」無人機具備自動導引與目標描準功能；「Rozumni Ptakhy」則製造「Soroka」無人機，可搭載約3.5公斤彈藥，並具視覺追蹤與反干擾能力。

弗拉修克表示，俄羅斯目前積極投入無人機與人工智慧技術研發，新一代無人機具備更高自主性與抗干擾能力，能在無操作人員情況下完成導航與目標識別、追蹤等任務，對此烏方將加強對相關供應鏈的制裁力度。

根據烏克蘭國防部情報總局（HUR）先前資料，俄製自殺式無人機中，約60%至65%的電子零件來自中國，反映中國零組件逐步取代西方產品。烏方過去也曾針對發現於俄軍裝備中的中國與印度製零件，提出制裁。

中國外交部則多次強調，北京未向俄烏任何一方直接提供武器。

