與老友蔣萬安會面！自民黨中曾根拜會暢談3寶爸經 讚「未來總統候選人」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中曾根康隆今天與蔣萬安會面後，於社群發限動，寫道「與台北市長蔣萬安，自五月以來的重逢」。並標註蔣萬安「同世代的全球領導者。蔣介石的曾孫，同時也是未來的總統候選人。」圖／引用自中曾根康隆臉書限動
中曾根康隆今天與蔣萬安會面後，於社群發限動，寫道「與台北市長蔣萬安，自五月以來的重逢」。並標註蔣萬安「同世代的全球領導者。蔣介石的曾孫，同時也是未來的總統候選人。」圖／引用自中曾根康隆臉書限動

日本自民黨青年局長中曾根康隆訪台，北市蔣萬安今與老友會面，除餐敘外，明天中曾根也將到北市府拜會。由於2人都是三寶爸，今會面話匣子一開除大聊育兒經，更暢談最愛美食。

2位台日同世代政治人物不僅開展育兒及咖哩外交。中曾根更在與蔣萬安餐敘後於社群發限動，並且寫道

「與台北市長蔣萬安，自五月以來的重逢」。並標註蔣萬安市長「同世代的全球領導者。蔣介石的曾孫，同時也是未來的總統候選人。」

據與會人士轉述，日本自民黨青年局長中曾根康隆一行人下機第一站，就與台北市長蔣萬安餐敘，蔣萬安與中曾根已是老朋友，這次更是繼五月會面後的再聚，明天中曾根也將率團拜會蔣市府，於訪團緊湊的行程中，二度與蔣萬安見面足見好交情。

由於中曾根局長剛升格三寶爸，兩位三寶爸聊起育兒經特別投緣。本次會面，蔣市長除了致贈一本Why Taipei Matters介紹台北，也特別為局長的孩子準備了本Hey Taipei繪本。

席間中曾根也談及，自己來自群馬縣，最喜歡家鄉的牛肉咖哩飯，蔣萬安也熱情表示，下次中曾根局長來台，他會請老朋友一試台灣的咖哩。

中曾根康隆為目前也為日本眾議院議員，其外祖父為日本前內閣總理大臣中曾根康弘。這兩天中曾根康隆將二見北市長蔣萬安，也足見兩人的好交情。

北市 日本 蔣萬安 自民黨

