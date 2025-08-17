部分機組停擺…葉門首都沙那1發電廠遭攻擊 居民：傳出至少2起爆炸聲

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）旗下的馬西拉電視台（Al-MasirahTV）今天報導，葉門首都沙那（Sanaa）以南1座發電廠遭遇「攻擊」，導致部分發電機組停擺。

馬西拉電視台援引民防部門1名消息人士報導，各團隊正在努力撲滅這起事件引起的火災，但未指明報導中所稱「攻擊」的來源。

路透社報導，沙那當地居民表示稍早傳出至少2起爆炸聲。

以色列之前表示，持續轟炸葉門是為了報復青年運動（Houthis）對以國的攻擊。

青年運動一直向以色列發射飛彈，其中大部分已被攔截，他們稱此舉是為了在加薩（Gaza）戰爭期間聲援巴勒斯坦人。

美國和英國先前也曾對葉門境內的青年運動發動攻擊。

美國5月時出乎意料地宣布與青年運動達成協議，美方以停止對青年運動的轟炸行動，換取青年運動停止攻擊商船。但青年運動指出，這項協議不包含饒恕以色列。