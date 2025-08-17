加薩民防當局：以色列猛烈轟炸釀至少40死

加薩民防部門表示，在以色列襲擊下，今天至少有40人喪命。與此同時，以色列軍方暗示將呼籲平民撤離加薩市（GazaCity），以準備展開新一輪攻勢。

以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）聲明指出：「我們會將民眾從戰區遷移到加薩走廊南部，以保障其安全，作為準備工作的一環，我們將恢復向加薩供應帳篷和避難設備。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）隨後抨擊以色列，稱這項宣布是「野蠻攻擊占領加薩市」的部分行動。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）稍早表示，在以色列猛烈轟炸下，加薩市澤圖恩區（Zeitun）局勢正迅速惡化，居民幾乎無法獲得食物和飲用水。

巴薩爾補充說，估計約有5萬人在澤圖恩區，「其中大多數人沒有食物和水」，缺乏「生活基本必需品」。

由於媒體在加薩受到限制，加上難以進入巴勒斯坦大片土地，法新社無法獨立核實加薩民防機構或以色列軍方提供的傷亡人數和細節。