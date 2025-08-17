泰軍觸雷考驗停火協議 泰國代表籲國際檢視柬方排雷

泰柬邊界7月發生衝突，日前又有泰軍被地雷炸傷。泰國駐台代表文那隆今天接受中央社訪問表示，7月至今泰軍遭遇5起地雷攻擊，經查地雷為新設，呼籲國際檢視對柬方的排雷援助；並重申泰方嚴格執行停火協議，盼透過雙邊機制解決問題。

泰國與柬埔寨之間的陸地邊界長達817公里，雙方因為部分未劃定的邊境區域而爭執數十年之久。法新社與路透社報導，7月24日雙方交火，被稱為「2011年以來最血腥衝突」，雙方5天後於7月29日停火，8月7日在馬來西亞斡旋下達成停火協議。

泰國駐台代表、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）今天透過文字告訴中央社，柬軍7月24日再次使用重型武器攻擊泰軍駐地，之後攻擊泰國境內平民區。此舉構成侵略行為以及非法且無差別、不人道的武力攻擊，其目標包括醫院、學校、商店與民宅，嚴重違反1949年「日內瓦公約」。

泰軍動用F-16戰機引起國際關注。文那隆說明，這是為了阻止柬方持續攻擊泰國平民，屬於依國際法行使自衛權，行動嚴格限於軍事目標，並遵守比例原則。截至目前，已有17名泰國平民與15名泰軍喪生，其中包括兒童。

文那隆提到，7月16日至8月12日，泰軍在巡邏時遭遇共5次PMN-2殺傷性地雷攻擊，導致至少5名軍人截肢。經查這些地雷為近期新設，而泰國已於2019年將包括研究用的所有殺傷性地雷全部銷毀，但根據2022年12月，年度柬埔寨透明度報告顯示柬方仍擁有柬方該殺傷性地雷，柬方此行為已嚴重違反國際法。

文那隆強調，泰國呼籲國際社會，依柬方已嚴重違反渥太華禁雷公約（Ottawa Convention），重新檢視對柬埔寨的排雷援助。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）日前表態能透過國際機制解決邊境爭議。文那隆重申，泰方向來堅信雙邊機制是最有效的途徑，而且符合國際慣例。泰方將嚴格、誠懇並本著善意執行停火協議，並一貫堅持以和平方式、透過雙邊機制解決問題的立場。

至於泰方提供的人道援助，文那隆表示，政府批准向7個受影響邊境地區省份撥款，每府1億泰銖，包括烏汶府（Ubon Ratchathani）、剎吉府（Si Sa Ket）、素輦府（Surin）、武里南府（Buri Ram）、沙繳府（Sa Kaeo）、尖竹汶府（Chanthaburi）及達叻府（Trat）；設立邊境臨時收容中心，安置數萬名撤離居民，並派遣人員提供心理輔導。

文那隆說，後續計畫還包括職業培訓、家庭經濟支持，協助受害者重建生活，讓平民早日返家，要解決以上問題柬方必須展現誠意。