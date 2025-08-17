為攻擊加薩市鋪路 以色列軍方規劃居民南遷

以色列軍方今天表示，明天起開始提供加薩（Gaza）居民帳篷與其他避難設備，然後會將他們自戰區遷往這塊飛地南部，「以確保安全」。

路透社報導，以色列幾天前表示計劃發動新攻勢，奪取加薩走廊（Gaza Strip）最大城市，也就是位於北部的加薩市控制權。此舉引發國際社會對當地未來命運的擔憂，這片遭戰火蹂躪的地區擁有約220萬人口。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）10日表示，在發動攻勢前，將把平民從加薩市撤至他所稱的「安全區」。他認為加薩市是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的最後據點。

以國軍方表示，這些避難設備將在國防部人員檢查後，由聯合國與其他國際救援組織經由加薩南部克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡轉運。

對於以色列計劃將民眾遷至加薩南部，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人對此表示擔憂，並指出這只會加深民眾苦難。

不過以色列承認避難所是迫切需求，以及帳篷與其他避難設備再次獲准進入加薩，聯合國人道事務協調廳對此表示歡迎。

哈瑪斯盟友、巴勒斯坦武裝組織伊斯蘭聖戰組織（ Islamic Jihad）表示，以國軍方的聲明「是為占領加薩市而發動殘酷攻擊的一部分，公然且無恥地嘲弄國際公約」。

以色列明天各地預計將有許多抗議活動，呼籲釋放人質並結束戰爭。許多企業、市政當局與大學也表示，將支持員工當天罷工。