菲律賓選美皇后遭強擄遇害！4天後遺體赤裸漂海上 頸纏腳踏車鎖

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓選美皇后阿拉達薩（中）慘遭綁架後遇害，屍體8月初被發現漂浮在雷伊泰島沿海。遺體已高度腐爛，且被五花大綁，頸部還被腳踏車鎖纏繞。圖/取自@TrueCrimeUpdat在X的照片
菲律賓選美皇后阿拉達薩（中）慘遭綁架後遇害，屍體8月初被發現漂浮在雷伊泰島沿海。遺體已高度腐爛，且被五花大綁，頸部還被腳踏車鎖纏繞。圖/取自@TrueCrimeUpdat在X的照片

菲律賓選美皇后阿拉達薩（Acquene Arradaza）7月底慘遭綁架後遇害，屍體8月初被發現漂浮在雷伊泰島（Leyte）沿海。警方指出，遺體已高度腐爛，且全身赤裸，手腳遭捆綁、雙眼被蒙、嘴巴遭封，頸部還被腳踏車鎖纏繞，目前正追查涉案嫌犯與犯案動機。

每日郵報報導，35歲的阿拉達薩曾奪下瑪塔戈布市（Matag-ob）選美小姐后冠，獨自養育3個孩子。7月31日，她在雷伊泰島歐莫克市（Ormoc City）一間雜貨店購物時，遭三名持有武器的男子強行擄走，並拖進一輛黑色豐田汽車。8月4日，塔克洛班市（Tacloban City）巴朗蓋99村（Barangay 99 Diit）沿海漁民發現一具漂浮的腐爛屍體，隨後確認為阿拉達薩。

阿拉達薩的遺體全身赤裸，雙眼被蒙住，嘴巴被封住，雙手雙腳遭綑綁，臉部則覆以黑布並用膠帶纏繞，頸部還被腳踏車鎖纏繞。警方研判，阿拉達薩遭到謀殺，隨後被五花大綁，接著加上石塊加重後棄屍海中。

報導指出，阿拉達薩遭擄當日上午，曾與一名名叫澤隆（Pay-ap Drilon）的男子通話。

警方也提到，阿拉達薩的家屬沒有在第一時間報警，直到8月4日遺體被發現的當天才報警。警方認為，若家屬可以更早報警，或許有機會在市區攔截嫌犯車輛、救下阿拉達薩。

警方認為這是有預謀且具針對性的綁架殺人事件，目前正在追查凶嫌的行蹤、身分及犯案動機，詳細案情仍有待釐清。

每日郵報報導提到，值得注意的是，阿拉達薩的弟弟艾洛斯（Eros Arradaza）去年在同省一次毒品突襲行動中與警方交火身亡，外界質疑兩案是否有所關聯。

菲律賓選美皇后阿拉達薩（中）慘遭綁架後遇害，其家屬並未第一時間報警，直到8月4日尋獲遺體才報案，為時已晚。圖/取自@TrueCrimeUpdat在X的照片
菲律賓選美皇后阿拉達薩（中）慘遭綁架後遇害，其家屬並未第一時間報警，直到8月4日尋獲遺體才報案，為時已晚。圖/取自@TrueCrimeUpdat在X的照片

