捷克生產大量罌粟種子 烘焙外涉製毒引關注

捷克長期居於全球罌粟種子生產領先地位，並將罌粟廣泛用於烘焙、食用油與多種食品。然而，這些罌粟為餐桌增添風味的同時，也因被用於製造毒品而引起關注。

據捷克媒體Expat.cz報導，捷克以遍布鄉村的廣闊罌粟田而聞名，生產與出口大量的罌粟種子和罌粟桿，主要出口至波蘭、德國、匈牙利和荷蘭。從捷克傳統甜點到鹹味麵食，都能見到罌粟的身影。

然而，每年夏天，捷克警方都會發現有人紮營在布拉格和中波希米亞的罌粟田裡，將罌粟製成一種名為「小眼睛」（očko）的粗糙毒品。根據捷克法律，製作「小眼睛」將面臨1至5年監禁或巨額罰款，若大規模製作，罰則將更嚴厲。

儘管「小眼睛」的效力遠不及海洛因，對於吸毒者來說，這往往是為了「緩解戒斷症狀」。有人甚至因使用過量而致命，突顯罌粟毒品潛在的危險性。

捷克刑事警察及偵查部門發言人斯莫爾達索娃（Lucie Šmoldasová）表示，他們每年都會處理人們在田地裡紮營並收割罌粟的案件。犯罪者往往是重犯，通常不是為了盈利，而是為了「生存」，他們的動機是迫切地想要緩解戒斷症狀，並向毒癮者社群提供毒品。

捷克執法部門正努力消滅這種廉價毒品。自2018年以來，警方已經摧毀20個非法毒品實驗室，大多是以罌粟種子來製作毒品。

目前在歐洲約有50種罌粟品種，在捷克最常見的藍籽罌粟與白罌粟。藍籽罌粟富含油脂，常用於中歐菜餚中，如製作罌粟奶、麵包與蛋糕的餡料。白罌粟在烘焙中較少使用，但油和蛋白質含量高。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885