颶風艾倫升至5級逼近加勒比海 恐引發暴洪土石流

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

持續朝加勒比海前進的颶風艾倫（Hurricane Erin），今天增強為「災難性」5級颶風，氣象人員已針對可能引發的暴洪、山崩及土石流示警。

法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）在最新通報指出，截至上午11時20分（格林威治時間15時20分），艾倫最大持續風速增強至每小時255公里。

艾倫是今年大西洋颶風季第1個颶風，目前位置在加勒比海背風群島（Leeward Islands）北端的安圭拉（Anguilla）東北方約170公里。這個區域涵蓋美屬和英屬維京群島。

颶風的中心預計於週末從背風群島北部、維京群島和波多黎各的北方海域掠過。

美國國家颶風中心表示，颶風艾倫可能為這些島嶼帶來上看150毫米的雨量。

美國國家颶風中心同時警告，局部地區恐出現大規模暴洪和都市洪災，並可能引發山崩或土石流。

颶風產生的巨浪將在週末期間影響背風群島北部、維京群島、波多黎各、伊斯班尼奧拉島（Hispaniola）以及土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）的部分地區。

美國國家颶風中心指出，颶風引發的長浪將於下週初擴及巴哈馬、百慕達及美國東岸，可能引發「致命的巨浪及離岸流」。

颶風 美國 山崩

