巴勒斯坦人拒遷南蘇丹

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
傳南蘇丹和以色列正討論一項協議，將加薩走廊的巴勒斯坦人遷至非洲東北部的南蘇丹。但巴勒斯坦領導高層對此無法接受而很快駁回此一計畫。美聯社
路透十五日引述三位消息人士報導，南蘇丹以色列正討論一項協議，將加薩走廊的巴勒斯坦人遷至非洲東北部的南蘇丹。但巴勒斯坦領導高層對此無法接受而很快駁回此一計畫。消息人士說，雖尚未達成協議，但南以間的談判仍持續中。

相關討論的消息，是美聯社十二日引述六位知情人士率先報導。路透另外引述消息人士指出，將巴人遷往南蘇丹事宜，是在幾位以色列官員七月會晤來訪的南蘇丹外交部長昆巴（Monday Semaya Kumba）時提出。但這些人士所言似乎與南蘇丹外交部十三日說法矛盾；該部當時說，有關前述計畫的先前報導「毫無根據」。

以色列總理內唐亞胡辦公室，以及以色列和南蘇丹外交部都未立即回應路透置評請求。美國國務院一位發言人說，不會討論私下進行的外交對話。內唐亞胡本月已說，有意擴大在加薩的軍事控制，上周也多次暗示巴人應自願離開加薩。

巴勒斯坦解放組織（ＰＬＯ）的高官尤塞夫說，巴勒斯坦領導層和人民拒絕將巴人遷至南蘇丹或任何地方的構想或計畫。一九六四年成立的巴解組織有權代表巴人進行談判並簽署國際條約。

路透報導說，若前述計畫進一步實施，將使加薩巴人從兩年多來飽受戰火的土地，遷到數年來受政治和種族暴力撕裂的非洲內陸國。

英國電訊報十三日報導，一位南蘇丹外交部官員聲稱，南蘇丹政府在以方提出要求後，已批准收留加薩巴人的計畫，作為一項美國、阿聯也參與的協議一環；阿聯將提供該計畫伴隨的資金，這可望成為南蘇丹經濟命脈，同時美國將鬆綁對南蘇丹的制裁，以色列將提供醫療和教育投資。

南蘇丹 以色列 巴勒斯坦

