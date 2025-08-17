聽新聞
南蘇丹深受飢餓、戰禍苦

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計畫的一環。美聯社
美聯社報導，以色列正與東非國家南蘇丹討論，將加薩走廊的巴勒斯坦人重新安置到該國的可能性，此舉是以色列推動加薩大規模移民計畫的一環。美聯社

美聯社、路透上周披露，以色列正與南蘇丹討論將加薩的巴勒斯坦人遷往南蘇丹。以色列「今日以色列報」日前報導，南蘇丹已經深受飢餓、內戰等問題打擊，其現狀暗示該國與加薩同樣迫切需要人道介入。

今日以色列報十三日報導，南蘇丹歷經與蘇丹的漫長戰事後，二○一一年獨立；二○一三年南蘇丹就爆發內部衝突，二○二○年才結束，導致約四十萬人喪命。

聯合國人道事務協調廳（ＯＣＨＡ）估計，南蘇丹一千二百萬人口中約九百三十萬人需要人道援助。判斷糧食危機嚴重程度的「糧食安全階段綜合分類」（ＩＰＣ）預估，四至七月南蘇丹會有七百八十萬人需要緊急糧食援助。

南蘇丹的醫療基礎設施基本上也瓦解。世衛組織（ＷＨＯ）數據顯示，南蘇丹預期壽命僅五十八點六歲，主要死因包括呼吸道感染、腹瀉病和人類免疫缺乏病毒／愛滋。該國孕產婦死亡率也偏高，每十萬例分娩有一二二三名產婦死亡。

另據紐約時報十四日報導，聯合國兒童基金會的南蘇丹代表耶特十三日受訪說，蘇丹的霍亂疫情已跨境傳到南蘇丹。聯合國指出，南蘇丹正歷經其最嚴重、持續最久的霍亂爆發。自從去年十月首次宣布當地爆發霍亂疫情，病例已破八萬例，一千四百萬人病逝。

今年全球和平指數（ＧＰＩ）中，南蘇丹也是最不安全的十國之一，另九國為俄羅斯、烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國、葉門、阿富汗、敘利亞、以色列、馬利。

南蘇丹深受飢餓、戰禍苦

