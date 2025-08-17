聽新聞
對川普忠誠度 533美企遭評級惹議

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
傳川普政府已制定「企業忠誠度清單」，未來將依據對川普「又大又美法案」的支持度來決定是否回應他們向白宮提出的請願或合作需求。圖由右至左為川普、共和黨籍聯邦眾議院議長強生、該黨聯邦眾議員史密斯與Uber執行長柯霍斯洛夏西六月在白宮舉行「投資美國圓桌會議」。歐新社
傳川普政府已制定「企業忠誠度清單」，未來將依據對川普「又大又美法案」的支持度來決定是否回應他們向白宮提出的請願或合作需求。圖由右至左為川普、共和黨籍聯邦眾議院議長強生、該黨聯邦眾議員史密斯與Uber執行長柯霍斯洛夏西六月在白宮舉行「投資美國圓桌會議」。歐新社

美國新聞網站Axios十五日引述一位白宮高官報導，川普政府已制定一份「企業忠誠度清單」，涵蓋五三三家美國企業與貿易組織，依據他們當時對川普「又大又美法案」的支持度，分為「強烈」、「適中」、「低度」。此舉被指為美國總統川普「美國優先」政策的延伸，影響企業與白宮合作。

該法案是川普第二任招牌的大規模減稅與支出法案，他七月四日簽署成為法律。該清單則被視為美國優先保護主義政策的工具，協助白宮決定是否回應企業的請願或合作需求。

企業透過社群媒體發文、廣告、新聞稿、影片見證、參加白宮活動等方式，提升其忠誠度評級。例如，Uber積極宣傳川普的小費免稅政策，ＡＴ&Ｔ宣布因該法案的親投資政策加速光纖建設，均被列為優質夥伴。

反觀潔淨能源企業因批評該法案削減綠色激勵措施，可能在該清單中排名較低。此外，川普近期公開批評高盛執行長所羅門，指其誤判美國關稅對經濟的影響，凸顯該清單背後的政治壓力。

該清單列出的優質夥伴包括DoorDash、聯合航空、達美航空、Uber、ＡＴ&Ｔ、思科、美國航空協會與鋼鐵製造協會等。這些企業積極支持該法案，例如美國航空協會讚揚法案為空中交通管制投資一二五億美元，ＡＴ&Ｔ則宣布加速基礎設施建設。

白宮官員說，該清單屬「動態」文件，企業若在未來支持川普的其他政策（如貿易保護或經濟改革），可提升評級，「該清單讓我們看清誰真正出力支持，誰只是口頭敷衍」。若企業現在開始積極宣傳稅務法案或其他政府優先事項，白宮將調整其評級。

該清單中排名較低的企業尚未公開，但潔淨能源公司因反對該法案調整拜登政府的綠色政策，可能受到影響。另外，川普近來與華爾街的衝突加劇，他公開批評高盛預測關稅損害經濟，顯示該清單可能成為企業與政府關係的「緊箍咒」。該清單的曝光引發外界質疑，擔憂川普政府是否在以政治忠誠度干預市場公平。

