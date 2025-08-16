圖輯／塑膠公約談判破局 舉辦地瑞士回收早已走在前端
歷經十一天談判，於瑞士日內瓦舉行的全球塑膠公約談判在「塑膠減產」與「化學品添加」等關鍵議題上，成員國意見依舊分歧，未能取得委員會共識，最終仍無法為全球塑膠汙染建立更強烈規範，而主辦地瑞士日內瓦則已實施垃圾分類及塑膠回收，並且回收率達到8成。
瑞士每年仍有600萬噸左右的家庭及企業垃圾，等於每年每個人會產生671公斤的垃圾，根據2022年經濟合作暨發展組織（OECD）統計世界一年人均都市垃圾量約為531公斤，瑞士仍略高於平均值，但瑞士自1990代執行諸如垃圾袋稅等政策後，約52%的都市垃圾可以被回收，高於歐洲平均46%，若聚焦在塑膠類回收上，回收率更高達83%，紙類達到80%，鐵鋁罐達到91%，玻璃瓶更達到97%，並且瑞士從2000年起就停止將都市垃圾送往掩埋場，而焚化爐焚燒產生的熱量則被使用來發電，完整發揮廢棄物的最後價值。
