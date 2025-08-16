圖輯／塑膠公約談判破局 舉辦地瑞士回收早已走在前端

歷經十一天談判，於瑞士日內瓦舉行的全球塑膠公約談判在「塑膠減產」與「化學品添加」等關鍵議題上，成員國意見依舊分歧，未能取得委員會共識，最終仍無法為全球塑膠汙染建立更強烈規範，而主辦地瑞士日內瓦則已實施垃圾分類及塑膠回收，並且回收率達到8成。

瑞士每年仍有600萬噸左右的家庭及企業垃圾，等於每年每個人會產生671公斤的垃圾，根據2022年經濟合作暨發展組織（OECD）統計世界一年人均都市垃圾量約為531公斤，瑞士仍略高於平均值，但瑞士自1990代執行諸如垃圾袋稅等政策後，約52%的都市垃圾可以被回收，高於歐洲平均46%，若聚焦在塑膠類回收上，回收率更高達83%，紙類達到80%，鐵鋁罐達到91%，玻璃瓶更達到97%，並且瑞士從2000年起就停止將都市垃圾送往掩埋場，而焚化爐焚燒產生的熱量則被使用來發電，完整發揮廢棄物的最後價值。 日內瓦湖近年也受到塑膠微粒汙染，甚至野生動物體內也檢測出塑膠微粒。記者曾原信／攝影 歷經十一天的全球塑膠公約談判會議，最終仍因成員國意見分歧，難以達成共識而宣告破局。圖為於萬國宮場外呼籲終結塑膠汙染的雕塑「沈思者的負擔」與前往會議的外國成員。記者曾原信／攝影 瑞士日內瓦科爾納萬車站周邊的垃圾桶，在車站或是人潮較密集場所周邊的垃圾桶，會有一般垃圾、鐵鋁罐、塑膠瓶、紙類等項目。記者曾原信／攝影 歷經十一天的全球塑膠公約談判會議，最終仍因成員國意見分歧，難以達成共識而宣告破局，部分國家呼籲應該再舉行第七輪談判。記者曾原信／攝影 瑞士推行環保政策行之有年，民眾前往超市購物時，使用購物袋已經是共識，2017年瑞士開始施行塑膠袋付費政策後，多數人皆會帶著購物袋前往超市。記者曾原信／攝影 瑞士日內瓦的Ecopoints回收站，密佈於市區中，並且有詳細的回收種類，站點通常靠近住宅區。記者曾原信／攝影 歷經十一天的全球塑膠公約談判會議，最終仍因成員國意見分歧，難以達成共識而宣告破局，部分國家呼籲應該再舉行第七輪談判，圖為晚間的日內瓦湖，遠方為帕基燈塔（Phare des Pâquis）。記者曾原信／攝影 歷經十一天的全球塑膠公約談判會議，最終仍因成員國意見分歧，難以達成共識而宣告破局，圖為日內瓦街頭的瓶裝水廣告。記者曾原信／攝影