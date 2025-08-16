印度世界遺產胡馬雍陵大雨坍塌6死 7人受困待救援

印度各地近日飽受大雨所苦，被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產的胡馬雍陵（Humayun'sTomb），園區內陵墓群牆壁因此倒塌，已知奪走6條人命，目前還有7人受困。

今日印度（India Today）報導，胡馬雍陵園區周遭一座陵墓的部分牆壁15日下午發生崩塌，警方和消防人員獲報後隨即前往救援。

在德里消防局（DFS）、德里警察局、印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force,NDRF）、德里災害管理局（DDMA）的通力合作下，已有11人被陸續救出，但意外已造成3男、3女共6人喪命，且還有7人被困在廢墟中。

有關單位目前已取得園區內監視器拍下的影像，並正進行調查中。

印度經濟時報（Economic Times）提到，當局對外澄清，表示這起意外並未影響胡馬雍陵主建築，只是園區內一座較小的陵墓出現部分坍塌。

負責胡馬雍陵園區維護與修繕工作的阿卡汗文化信託基金（AKTC）建築師南達（Ratish Nanda）表示，胡馬雍陵主建築並未損壞，只是坍塌的建築在園區內，倒下的部分牆面，壓到了園區內陵墓一角。

胡馬雍陵建築群被聯合國教科文組織列為世界遺產，是印度極具盛名的觀光景點，每年吸引大量遊客前往參觀。

除了德里受到大雨影響外，孟買15日晚間開始的持續性大雨，也讓許多地方泡在水中，不少車輛困在快速道路上；市政當局將地鐵運行暫停，航班預料也會受到影響。

維克羅里（Vikhroli）地區從昨天晚間8時30分到今天上午5時30分，累積248.5毫米的降雨量，當地發生山崩造成兩死兩傷，印度氣象局（The IndiaMeteorological Department, IMD）因此對孟買及周遭地區發出紅色警報。