不滿前任政府的外交政策 川普：他們逼中俄走到一起

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普15日表示，民主黨政府的愚蠢就是逼迫中國和俄羅斯走到一起、結為盟友，指他們基本上是天然的敵人，不過川普說，他不知道中俄之間未來是否還會維持好關係

川普15日於阿拉斯加與俄國總統普亭見面，他在會後接受福斯新聞獨家專訪時表示，前總統拜登歐巴馬執政的時期做出令人無法想像的事情，指他們的外交政策逼迫中國和俄國走到一塊，「這很不好」。

川普表示，這是略懂歷史的學生都知道不該做的事情，指中俄兩國基本上是天然的敵人；川普說，俄國有很大片的土地，而中國有很多的人口；川普說，中國需要俄國的土地。

川普說，民主黨政府由於愚蠢的關係，讓中俄走到一起，但川普也說，他不知道未來中俄是否還會維持好關係，指兩國有天然的摩擦。

川普也提到人工智慧（AI）是現在熱門的產業；川普說，美國現在領先中國非常多，也遠遠超越其他國家，不過川普說，美國的電力供應必須至少雙倍成長，美國才能夠贏得這場AI競局。

川普：習近平說只要我在任 他不會對台灣動武

美國總統川普表示，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要他仍在任，就不會「對台灣採取行動」。

美國總統川普15日表示，民主黨政府的愚蠢就是逼迫中國和俄羅斯走到一起、結為盟友，指他們基本上是天然的敵人，不過川普說，他...

泡菜不敵咖啡！ 南韓年輕人瘋讀書咖啡廳

南韓人一年喝掉405杯咖啡，花費是泡菜的3倍。Z世代不只為咖啡因，更為舒適空間，催生「讀書咖啡廳」熱潮。這種融合K書中心與咖啡廳的場域，24小時營業、彈性計費，吸引學生、上班族與自由工作者，Z世代有七成使用過，其中一成的人一周待到5天。市場8年間規模暴增近30倍，加盟店破萬家，是30、40歲創業新寵，取代飽和的炸雞店與傳統咖啡廳。

川普：習近平說他很有耐心 我任內不會入侵台灣

美國總統川普15日前往阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會面，他在空軍一號上接受福斯新聞獨家專訪。川普在訪問中拿俄烏關係與兩岸關係...

美中台博弈／川普迎來美俄高峰會 烏克蘭有談判空間？

美國總統川普善變，大家本來都知道，但是對烏克蘭政策的驟變，卻看得大家瞠目結舌；大選期間，川普宣稱不會援助烏克蘭，上任後不久，提出與俄羅斯總統普亭會晤，結果變成國務卿魯比歐與俄國外長拉夫羅夫在沙國利雅德會談，高峰會沒開成；今年2月時在白宮，川普與副統范斯更公開羞辱烏克蘭總統澤倫斯基。

以色列擬擴大屯墾區阻巴勒斯坦建國 國際籲停手

極右翼的以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在以色列占領的約旦河西岸爭議地區「Ｅ１區」，建立三四○一戶住宅的屯墾區計畫...

