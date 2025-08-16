不滿前任政府的外交政策 川普：他們逼中俄走到一起

美國總統川普15日表示，民主黨政府的愚蠢就是逼迫中國和俄羅斯走到一起、結為盟友，指他們基本上是天然的敵人，不過川普說，他不知道中俄之間未來是否還會維持好關係。

川普15日於阿拉斯加與俄國總統普亭見面，他在會後接受福斯新聞獨家專訪時表示，前總統拜登、歐巴馬執政的時期做出令人無法想像的事情，指他們的外交政策逼迫中國和俄國走到一塊，「這很不好」。

川普表示，這是略懂歷史的學生都知道不該做的事情，指中俄兩國基本上是天然的敵人；川普說，俄國有很大片的土地，而中國有很多的人口；川普說，中國需要俄國的土地。

川普說，民主黨政府由於愚蠢的關係，讓中俄走到一起，但川普也說，他不知道未來中俄是否還會維持好關係，指兩國有天然的摩擦。

川普也提到人工智慧（AI）是現在熱門的產業；川普說，美國現在領先中國非常多，也遠遠超越其他國家，不過川普說，美國的電力供應必須至少雙倍成長，美國才能夠贏得這場AI競局。