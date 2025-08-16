烏克蘭情資：俄擬測試核動力飛彈以強化談判地位

烏克蘭軍事情報機構今天表示，俄羅斯正準備測試能搭載核武的核動力新型巡弋飛彈，一旦成功，將計劃利用測試成果強化與西方國家談判的地位。

在美國總統川普與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）於阿拉斯加舉行關於俄烏戰爭的峰會前，烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（AndriyYusov）向路透社發布書面聲明。

路透社針對本月12日一篇有關俄羅斯正準備測試9M730海燕式（Burevestnik，北約代號SSC-X-9Skyfall）巡弋飛彈的報導提出疑問，尤索夫發布上述聲明作為回應，但沒有提到烏方評估的測試可能時間點。

他也未說明烏克蘭國防部情報總局如何做出這個結論。烏克蘭情報機構多年來從美方及其北大西洋公約組織（NATO）盟友獲取情資，在俄國境內也有自己的情報網。

路透社12日報導，兩名美國研究員和一名西方國家安全消息人士透露，俄國正準備在巴倫支海（BarentsSea）新地島（Novaya Zemlya）潘科沃（Pankovo）測試場測試海燕式飛彈。

研究員說，商業衛星公司「星球實驗室公司」（Planet Labs）的影像顯示這個地點出現大量活動，人員和設備增多，還出現與先前測試海燕式飛彈有關的船艦和飛機。

俄羅斯國防部、美國國防部和美國中央情報局（CIA）不願就上述報導置評。白宮未直接回應俄國是否準備測試，僅說川普希望烏克蘭和平。

尤索夫說，俄羅斯曾揚言在俄烏戰爭動用核武，並將測試視為外交籌碼。

他在聲明中表示：「俄羅斯正準備9M730海燕式飛彈的新一輪測試，目的是驗證這款飛彈採用的科學和技術解決方案。」

尤索夫還說：「一旦成功，俄羅斯將利用測試結果，在與西方談判時捍衛自身利益。」

普亭曾說，任何飛彈防禦系統都攔不住這款飛彈，它的射程幾乎無遠弗屆，飛行路徑也幾乎無法預測。

但許多專家說，目前不清楚這款飛彈是否能躲過防禦系統、讓俄國具備迄今尚未掌握的能力，也不清楚是否會釋出輻射。

根據獨立機構「核子威脅倡議」（Nuclear ThreatInitiative）資料，海燕式飛彈的測試紀錄不佳，在13次已知測試中，僅兩次部分成功。