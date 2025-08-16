川普：習近平說只要我在任 他不會對台灣動武

美國總統川普表示，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要他仍在任，就不會「對台灣採取行動」。

彭博資訊報導，川普前往阿拉斯加參加美俄峰會途中接受福斯新聞採訪時表示，包括習近平在內的多位世界領袖，都不會在他任內嘗試發動類似俄羅斯全面侵略烏克蘭的行動。

川普說：「只要我還是總統，我不相信那會發生。」他補充說：「習近平告訴我，只要你是總統，他永遠不會這麼做。」

美國長期以來一直尋求阻止北京武力統一台灣，但川普曾在競選期間接受彭博新聞採訪時表示，台灣「應該為防衛付錢給我們」。