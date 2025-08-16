澳洲在南海展開史上最大海外聯合軍演 與菲律賓攜手

中央社／ 馬尼拉15日綜合外電報導

澳洲與菲律賓今年度「波浪」（Alon）聯合軍演今天在南海上1菲國小鎮展開，預計有3600多名軍人參與演練實彈射擊、作戰和搶灘，是澳洲近代史上在區域最大規模海外聯合軍演。

美聯社報導，這次演習將持續至29日，澳洲將在期間展示其火力，包括1艘導引飛彈驅逐艦、數架F/A-18超音速戰機、1架C-130運輸機、多枚標槍（Javelin）反戰車飛彈及特種部隊狙擊手的武器。

軍事官員表示，美國、加拿大、日本、韓國、紐西蘭和印尼的國防軍都將以觀察員身分參加。

澳洲皇家海軍（Royal Australian Navy）中將瓊斯（Justin Jones）透過聲明表示：「這次演習反映澳洲致力於與夥伴合作，來確保區域內的國家主權繼續受到保護、國際法繼續獲得遵守，以及各國能繼續在不受脅迫下自由做決定。」

瓊斯還說：「這提供我們機會練習如何針對共同安全挑戰來進行合作與做出回應，以及如何在印太地區做遠距離兵力投射」。

澳洲是菲律賓繼美國後第2個簽署軍隊互訪協定（VFA）的國家。這種協定讓兩國可為了戰鬥演習而出動為數眾多的部隊到彼此領土上。

