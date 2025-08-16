聽新聞
南韓光復節談話 李在明促日本正視歷史

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓總統李在明（前排中）十五日在首爾世宗文化會館，率眾人持太極旗慶祝朝鮮半島脫離殖民統治八十周年。美聯社
南韓總統李在明（前排中）十五日在首爾世宗文化會館，率眾人持太極旗慶祝朝鮮半島脫離殖民統治八十周年。美聯社

十五日也是南北韓擺脫日本殖民統治的「光復節」八十周年，南韓總統李在明當天上午發表約廿五分鐘談話。他表示，將透過務實外交及穿梭外交與日方保持坦誠交流，共同探索具前瞻性的雙贏合作之路，並敦促日本政府正視過去令人悲痛惋惜的歷史，致力不損害日韓互信基礎。

李在明在首爾世宗文化會館發表的談話中強調，南韓這八十年來的成就並非憑空而來，緬懷先烈犧牲是吾輩應盡之責，應銘記抗日鬥爭歷史和禮遇對朝鮮半島獨立有功的人士。

但李在明也提到，日韓間的歷史曲折，建立雙邊關係一直是相當重要卻又困難的課題，至今仍有人因歷史問題感到痛苦，也依然存在立場不同的糾葛，但日本除了是地理相近的鄰國，也是經濟發展上不可或缺的重要夥伴。

李在明說，今年也是兩國簽署「日韓基本條約」讓雙邊外交關係正常化六十周年，發揮智慧正視過往並邁向未來的時候已到。他還說，南韓正處於美韓關稅談判等巨大變化的漩渦中，不能重蹈一九○五年在列強夾縫中喪失主權的覆轍。日本當年打贏日俄戰爭後，迫使大韓帝國簽乙巳條約（第二次日韓協約），使朝鮮半島淪為日本殖民地。

南韓總統出席光復節活動時幾乎都會提及相關歷史，並敦促日方道歉反省。前總統尹錫悅去年在談話中對歷史問題隻字未提，在南韓國內引發爭議。

