相隔13年再提反省戰爭 日相：絕不重演慘禍

十五日是二戰終戰八十周年，日本首相石破茂同日上午在東京日本武道館全國戰歿者追悼儀式致詞時表明，「絕不重演戰爭的慘禍，不能重蹈覆轍，現在必須再度將對那場戰爭的反省與教訓銘記於心」。

石破在前述致詞中雖未直接提到二戰結束前日本對亞洲各國的加害責任，但「反省」一詞是日相相隔十三年再度使用，上次已是二○一二年的民主黨籍首相野田佳彥。日本社會黨籍首相村山富市一九九四年用過「深刻反省」一詞。

石破還表示，要將悲痛的戰爭記憶與不再開啟戰端的堅定誓言（不戰之誓），世世代代傳承下去，持續為了實現永久和平而努力。

日本天皇德仁夫婦十五日也出席。德仁致詞時與以往一樣提及將「深刻反省」，殷切期盼勿再發生戰爭的慘禍。

日本內閣官房長官林芳正十五日指出，包括石破本人作為首相的談話，去年十月上台的石破內閣整體上繼承歷屆內閣對歷史認識的立場。至於石破是否會擇期表達他對二戰的「見解」，林芳正說，不讓戰爭記憶遭淡忘且不讓戰爭再次發生的看法很重要。

另外，自民黨籍農林水產大臣小泉進次郎在十五日上午八時前，赴東京的靖國神社參拜，是石破茂內閣參拜的第一人。

石破只以該黨總裁（黨魁）名義自費供奉玉串料（祭祀費），並未親往參拜，而是赴由日本政府管理的東京千鳥淵戰歿者墓苑獻花。自民黨籍前經濟安保擔當大臣高市早苗當天也前往參拜，同樣以自費方式供奉玉串料。

日本多位政客昨天參拜供奉二戰日本甲級戰犯神位的靖國神社，大陸方面反應強烈，中共政治局委員兼外長王毅發出警告稱，日本一些勢力仍然試圖美化侵略，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這一行徑令人不齒，是對戰後國際秩序的挑戰。