聽新聞
0:00 / 0:00

相隔13年再提反省戰爭 日相：絕不重演慘禍

聯合報／ 編譯茅毅、特派記者廖士鋒／綜合報導
日本首相石破茂（左）十五日在二戰終戰八十周年發表談話，表明日本必須將二戰的反省及教訓銘記於心。美聯社
日本首相石破茂（左）十五日在二戰終戰八十周年發表談話，表明日本必須將二戰的反省及教訓銘記於心。美聯社

十五日是二戰終戰八十周年，日本首相石破茂同日上午在東京日本武道館全國戰歿者追悼儀式致詞時表明，「絕不重演戰爭的慘禍，不能重蹈覆轍，現在必須再度將對那場戰爭的反省與教訓銘記於心」。

石破在前述致詞中雖未直接提到二戰結束前日本對亞洲各國的加害責任，但「反省」一詞是日相相隔十三年再度使用，上次已是二○一二年的民主黨籍首相野田佳彥。日本社會黨籍首相村山富市一九九四年用過「深刻反省」一詞。

石破還表示，要將悲痛的戰爭記憶與不再開啟戰端的堅定誓言（不戰之誓），世世代代傳承下去，持續為了實現永久和平而努力。

日本天皇德仁夫婦十五日也出席。德仁致詞時與以往一樣提及將「深刻反省」，殷切期盼勿再發生戰爭的慘禍。

日本內閣官房長官林芳正十五日指出，包括石破本人作為首相的談話，去年十月上台的石破內閣整體上繼承歷屆內閣對歷史認識的立場。至於石破是否會擇期表達他對二戰的「見解」，林芳正說，不讓戰爭記憶遭淡忘且不讓戰爭再次發生的看法很重要。

另外，自民黨籍農林水產大臣小泉進次郎在十五日上午八時前，赴東京的靖國神社參拜，是石破茂內閣參拜的第一人。

石破只以該黨總裁（黨魁）名義自費供奉玉串料（祭祀費），並未親往參拜，而是赴由日本政府管理的東京千鳥淵戰歿者墓苑獻花。自民黨籍前經濟安保擔當大臣高市早苗當天也前往參拜，同樣以自費方式供奉玉串料。

日本多位政客昨天參拜供奉二戰日本甲級戰犯神位的靖國神社，大陸方面反應強烈，中共政治局委員兼外長王毅發出警告稱，日本一些勢力仍然試圖美化侵略，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這一行徑令人不齒，是對戰後國際秩序的挑戰。

二戰 首相 石破茂 林芳正 靖國神社

延伸閱讀

日戰敗80周年！日相石破茂向靖國神社奉獻祭祀費 陸使館：軍國主義陰魂不散

二戰終戰80周年 相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

日本投降80周年 日農相小泉進次郎赴靖國神社參拜

石破內閣第一人 小泉進次郎於「終戰日」赴靖國神社參拜

相關新聞

南韓光復節談話 李在明促日本正視歷史

十五日也是南北韓擺脫日本殖民統治的「光復節」八十周年，南韓總統李在明當天上午發表約廿五分鐘談話。他表示，將透過務實外交及...

以色列擬擴大屯墾區阻巴勒斯坦建國 國際籲停手

極右翼的以色列財長史莫崔赫十三日聲明，計畫批准在以色列占領的約旦河西岸爭議地區「Ｅ１區」，建立三四○一戶住宅的屯墾區計畫...

川普喊救黎智英 陸駐美大使館批干涉內政

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法案，美國總統川普指稱，將盡力幫助援救黎智英，儘管中國大陸國家主席習近平不會對此「高興」。...

傳川普政府將入股英特爾 陳立武可望續掌權

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾事宜，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的...

相隔13年再提反省戰爭 日相：絕不重演慘禍

十五日是二戰終戰八十周年，日本首相石破茂同日上午在東京日本武道館全國戰歿者追悼儀式致詞時表明，「絕不重演戰爭的慘禍，不能...

800國民兵全數進駐華府 聯邦緝毒局接管警局

五角大廈十四日說，美國總統川普日前下令派八百國民兵進駐華府協助當地執法人員，已全數完成部署。美國司法部長邦迪也授權聯邦緝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。